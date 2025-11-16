به گزارش ایلنا؛ بر اساس ارزیابی‌های تازه نهاد ناظر، بانک "ایران‌زمین" در دسته بانک‌های قابل احیاء قرار گرفته و روند اصلاحات آن وارد مرحله تثبیت شده است.

سیاست بانک مرکزی طبق ماده ۳۳ قانون این نهاد تأکید دارد که پیشنهاد «گزیر بانکی» تنها زمانی مطرح می‌شود که شاخص‌های سرمایه و نقدینگی یک بانک به‌طور کامل غیرقابل اصلاح باشد. اما عملکرد "ایران‌زمین" طی ۲ سال گذشته نشان می‌دهد که این بانک پیش از رسیدن به چنین مرحله‌ای توانسته مسیر بازسازی را فعال کند.

گام اصلی این بازسازی، تعیین تکلیف شبکه پیچیده بدهی‌های ناشی از "تعاونی مولی‌الموحدین" بود؛ دارایی‌هایی که بخشی از آنها با نرخ‌های کارشناسی سال ۱۳۹۱ خریداری شده و سال‌ها درگیر اختلافات حقوقی بوده است.

با صدور رأی نهایی، انتقال رسمی اموال آغاز شده و اکنون بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها در مسیر واگذاری و تسویه قرار دارد.

به دنبال اجرایی شدن حکم دادگاه، بخشی از بدهی موسسه مولی الموحدین به بانک "ایران‌زمین" تسویه شد. بر اساس اعلام دادستان تهران، در اجرای این حکم، دو قطعه ملک شامل «زمین پروژه استخر» به ارزش ۲۵ هزار‌میلیارد تومان و «پروژه اتحاد» به ارزش ۲هزار ‌میلیارد تومان، طی سند رسمی به بانک ایران زمین (شاکی پرونده) انتقال یافت. از طرفی، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که با اجرای این حکم، بانک ایران زمین در زمره بانک‌های تراز قرار می‌گیرد.

این اتفاق، بزرگ‌ترین گره ترازنامه این بانک را باز کرده و منابع از دست رفته را آزاد کرده است.اثر این تحولات در گزارش ۶ماهه منتشرشده در سامانه کدال کاملاً قابل مشاهده است. درآمد عملیاتی به ۳۳۴۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در همین بازه، درآمد تسهیلات اعطایی ۱۴۱ درصد رشد کرده و درآمد کارمزدها نیز ۶۳ درصد بیشتر شده است. کنترل هزینه‌ها نیز نتیجه بخش بوده؛ هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول ۱۱ درصد کاهش یافته و هزینه‌های مالی تقریباً به نصف رسیده است.

در کنار اصلاحات مالی، برنامه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی در دستور کار قرار دارد تا نسبت کفایت سرمایه به استانداردهای موردنظر نزدیک شود. تعیین تکلیف املاک و دارایی‌های مازاد نیز با سرعت بیشتری پیش می‌رود و انتظار می‌رود انتقال اموال باقی‌مانده نیز در ادامه روند فعلی انجام شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند؛ با ادامه این مسیر نظارت، تکمیل انتقال دارایی‌ها و مدیریت دقیق درآمد و هزینه، بخش عمده ناترازی تاریخی بانک جبران می‌شود. به این ترتیب، "ایران‌زمین" می‌تواند به یکی از نمونه‌های موفق بازگشت از ناترازی تبدیل شود و زمینه توسعه خدمات دیجیتال و ثبات مالی پایدار را فراهم کند.