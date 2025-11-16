اختلال در صادرات نفت روسیه
جیپیمورگان اعلام کرد یکسوم صادرات دریایی نفت روسیه بهدلیل تحریمهای آمریکا در نفتکشها متوقف شده است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، بانک جیپیمورگان روز پنجشنبه هفته گذشته (۲۲ آبان) اعلام کرد که حدود روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه از نفت روسیه، معادل حدود یکسوم از توان صادرات دریایی این کشور، در نفتکشها باقی مانده است، زیرا تخلیه محمولهها بهدلیل تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای روسنفت و لوکاویل کُند شده است.
آمریکا در نخستین تحریمهای مستقیم اعمالشده از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، از آغاز دوره دوم ریاستجمهوریاش، مهلت ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) را برای پایان دادن به همه معاملهها با روسنفت و لوکاویل تعیین کرده است.
این تحریمها فشار زیادی بر کسبوکار لوکاویل وارد و این شرکت را مجبور به اعلام فروش داراییهای خارجی و ایجاد اختلال در فعالیتهایش در عراق، جایگاههای عرضه سوخت فنلاند و یک پالایشگاه در بلغارستان کرده است.
منابع تجاری به خبرگزاری رویترز گفتهاند که صادرات کلی نفت روسیه تاکنون بهنسبت پایدار بوده است. با این حال جیپیمورگان هشدار داده است که با توجه به تاریخ پایان دریافت نفت عرضهشده از سوی شرکتهای تحریمشده در ۲۱ نوامبر، تخلیه محمولهها پس از آن میتواند بهطور قابل توجهی دشوارتر شود.
این بانک در گزارش خود اعلام کرد: صادرات نفت روسیه با اجرایی شدن تحریمهایی که روسنفت و لوکاویل را هدف قرار میدهند، وارد مرحلهای تازه از اختلال میشود و سبب شده است که دو مشتری بزرگ آن، هند و چین، خریدهای دسامبر خود را بهشدت کاهش دهند.
معاملهگران اوایل هفته جاری به رویترز گفتند که بسیاری از کشتیهایی که در پایانههای غربی روسیه شامل «پریمورسک»، «اوست-لوگا» و «نووروسیسک» بارگیری میشوند، «پورت سعید» یا کانال سوئز را بهعنوان مقصد خود ثبت میکنند، اما پس از آن مسیر خود را به سمت بنادر آسیایی، بیشتر هند و چین، ادامه میدهند.
آنان انتظار دارند نفت فروختهنشده سرانجام به چین ارسال شود؛ جایی که نفت خام روسیه با بیشترین تخفیف در سال گذشته میلادی فروخته شده است.