کاهش ۱۳ درصدی قیمت نفت ایران در سال ۲۰۲۵
قیمت نفت سنگین ایران در مقایسه با سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۰ دلار کاهش یافته است، همچنین این شاخص مشابه روند قیمتی سبد نفتی اوپک در سه سال اخیر، افت ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، طبق دادههای ارائهشده در گزارش ماهانه اوپک (نوامبر)، میانگین قیمت نفت سنگین ایران در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۰ دلار کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، میانگین قیمت نفت سنگین ایران در سال ۲۰۲۴، حدود ۸۱ دلار بوده که این رقم در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۵، با حدود ۱۳ درصد کاهش، به ۷۰.۷ دلار رسیده است.
میانگین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ نیز بهترتیب برابر با ۸۳.۴ و ۱۰۱.۷ دلار ثبت شده بود. هر چند بازار نفت در این مدت تحت تأثیر رخدادهای متعدد و نوسانهای شدید قرار داشته، اما بررسی روند میانگین قیمتها نشان میدهد نفت سنگین ایران طی سه سال اخیر حدود ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
البته این روند تنها محدود به ایران نیست. قیمت سبد نفتی اوپک (ORB) نیز طی سه سال اخیر بیش از ۳۰ درصد افت کرده و از ۱۰۲ دلار به ازای هر بشکه در سال ۲۰۲۲ به ۷۰.۸ دلار در ۱۰ ماهه ۲۰۲۵ رسیده است. نفت خام برنت دریای شمال نیز عملکرد ضعیفتری داشته و از حدود ۱۰۳ دلار سال ۲۰۲۲ به ۷۰.۱ دلار در ۱۰ ماهه ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
از مهمترین عوامل افت ارزش شاخصهای جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ میتوان به «افزایش عرضه اوپکپلاس با هدف بازپسگیری سهم خود از بازار»، «تداوم چشمانداز منفی از اقتصاد جهانی بهدلیل تنشهای تجاری میان ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها»، «انتظار تحلیلگران مبنی بر شکلگیری مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶ با تداوم شرایط کنونی» و «کاهش نسبی سطح تنشهای ژئوپلیتیک در ماههای اخیر» اشاره کرد، همچنین در فوریه ۲۰۲۲ همزمان با آغاز درگیریها میان روسیه و اوکراین، نگرانیها درباره آینده این جنگ سبب جهش قیمت نفت شد، اما با گذشت زمان، بازار بهتدریج این شوک قیمتی را هضم کرد.