سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از تداوم حمایت وزارت صمت از تولید داخل در برابر ناترازیها با افزایش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت از محل یارانه دولت و بورس انرژی خبر داد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت از تأمین سوخت ژنراتورهای برق را چالش پیش روی صنایع خواند و گفت: با توجه به ناترازی هایی انرژی و قطعیهای مکرر برق، صنایع اقدام به خرید دیزل ژنراتور کردند که نیاز به تأمین سوخت گازوئیل دارد.
وی از تداوم حمایت وزارت صمت از تولید داخل در برابر ناترازیها با افزایش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت از محل یارانه دولت و بورس انرژی خبر داد و افزود: وزارت صمت از سالهای گذشته مسئولیت تأمین سوخت معادن و صنایع را بر عهده داشته و سعی کرده است از طریق تأمین سهمیه مشکلات این بخش را به حداقل برساند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اضافه کرد: اکنون ۹۰ درصد نیاز سوخت صنایع از طریق سهمیه سوخت یارانهای در سامانه سدف با قیمت لیتری ۳۰۰ تومان تأمین میشود و تنها ۱۰ درصد از طریق بورس انرژی و با قیمت نزدیک به بازار آزاد خریداری میشود.
بر اساس اعلام وزارت صمت، وی عنوان کرد: اختصاص این سهمیه بخشی از مشکلات صنایع را حل میکند و این در حالی است که اختصاص سوخت از طریق نزدیکترین پالایشگاهها انجام میشود تا هزینه تمام شده حمل و نقل به صرفه باشد.
شیخ، با اشاره به خودکفایی در تولید کاغذ درسی یادآور شد: سال گذشته بیش از ۲۲ هزار تن کاغذ در داخل کشور توسط شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران تولید شد که رکورد بینظیری در صنعت کاغذ کشور است.
وی در خصوص وضعیت تولید کاغذ در کشور اظهار کرد: سال گذشته برای نخستین بار بود که با فعالیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران توانستیم کتابهای درسی دانش آموزان را در کشور تهیه کنیم.
شیخ افزود: حمایت وزارت صمت از صنایع مادر و راهبردی، تولید داخل و رفع موانع منجر شد تا کتابهای درسی با داخلی سازی، به سرعت در اختیار مدارس و دانش آموزان قرار بگیرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توسعه فناوریهای نوین به ارتقای بهرهوریها و افزایش راندمان تولید کمک میکند گفت: با هم افزایی های بخش خصوصی و دولتی شاهد رشد در صنایع چوب و کاغذ هستیم.