رئیس اتاق ایران خبر داد؛
تدوین بسته جدید اصلاحات گمرکی
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بستهای جامع با محوریت تسریع در ترخیص کالا، بهبود روند ثبت سفارش، ساماندهی پرداخت عوارض و اصلاح سایر فرآیندهای گمرکی در دست تدوین است. این مجموعه تدابیر بهزودی در اختیار تمامی اتاقهای بازرگانی کشور قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ در نشست هیات نمایندگان اتاق نقش مؤثر مشارکت فعال نمایندگان را یادآور شد و گفت: جامعه اقتصادی کشور قدردان تلاشهایی است که برای حمایت از حادثهدیدگان و مدیریت بحران انجام شد.
وی با اشاره به مشکلات رسوب طولانیمدت کالاها در گمرکات کشور، تأکید کرد: در شرایطی که در ۱۲ روز جنگ، ۸۰ درصد کالاهای گمرکی ظرف یک هفته ترخیص شد، امروز کالاها به دلیل مسائل استاندارد، آزمایشگاه، مقررات، ثبت سفارش و تخصیص ارز، ماهها در گمرک میمانند؛ در حالی که این وضعیت به صلاح اقتصاد کشور نیست.
حسنزاده از دستگاههای مسئول خواست برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه بندرعباس و کاهش رسوب کالا، برنامهریزیهای اساسی و بازنگری در فرآیندهای گمرکی انجام دهند.
حسنزاده تأکید کرد: فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی و فشارهای خارجی، بیش از هر زمان نیازمند تسهیلات ویژه برای ترخیص قطعات و مواد اولیه هستند. او خواستار تداوم همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران برای رفع موانع تولید شد.