خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتاق ایران خبر داد؛

تدوین بسته جدید اصلاحات گمرکی

تدوین بسته جدید اصلاحات گمرکی
کد خبر : 1714757
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بسته‌ای جامع با محوریت تسریع در ترخیص کالا، بهبود روند ثبت سفارش، ساماندهی پرداخت عوارض و اصلاح سایر فرآیند‌های گمرکی در دست تدوین است. این مجموعه تدابیر به‌زودی در اختیار تمامی اتاق‌های بازرگانی کشور قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ در نشست هیات نمایندگان اتاق نقش مؤثر مشارکت فعال نمایندگان را یادآور شد و گفت: جامعه اقتصادی کشور قدردان تلاش‌هایی است که برای حمایت از حادثه‌دیدگان و مدیریت بحران انجام شد.

وی با اشاره به مشکلات رسوب طولانی‌مدت کالا‌ها در گمرکات کشور، تأکید کرد: در شرایطی که در ۱۲ روز جنگ، ۸۰ درصد کالا‌های گمرکی ظرف یک هفته ترخیص شد، امروز کالا‌ها به دلیل مسائل استاندارد، آزمایشگاه، مقررات، ثبت سفارش و تخصیص ارز، ماه‌ها در گمرک می‌مانند؛ در حالی که این وضعیت به صلاح اقتصاد کشور نیست.

حسن‌زاده از دستگاه‌های مسئول خواست برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه بندرعباس و کاهش رسوب کالا، برنامه‌ریزی‌های اساسی و بازنگری در فرآیند‌های گمرکی انجام دهند.

وی ادامه داد: بسته‌ای جامع با محوریت تسریع در ترخیص کالا، بهبود روند ثبت سفارش، ساماندهی پرداخت عوارض و اصلاح سایر فرآیند‌های گمرکی در دست تدوین است.  این مجموعه تدابیر به‌زودی در اختیار تمامی اتاق‌های بازرگانی کشور قرار خواهد گرفت

حسن‌زاده تأکید کرد: فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی و فشار‌های خارجی، بیش از هر زمان نیازمند تسهیلات ویژه برای ترخیص قطعات و مواد اولیه هستند. او خواستار تداوم همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران برای رفع موانع تولید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ