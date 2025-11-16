به گزارش ایلنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست وبیناری بررسی آخرین وضعیت پیشرفت راه‌آهن های چابهار-زاهدان و میانه-اردبیل اظهار کرد: امروز گزارشی از دو پروژه بزرگ و راهبردی کشور، یعنی راه‌آهن چابهار ـ زاهدان و اردبیل ـ میانه ارائه شد که پروژه چابهار ـ زاهدان به دلیل موقعیت استراتژیک و اتصال بندر چابهار به خطوط اصلی و کریدورهای ریلی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: این مسیر نه تنها برای ایران بلکه برای کشورهای همسایه از جمله هند و پاکستان نیز مورد توجه است.

صادق یادآور شد: خوشبختانه پیمانکار این پروژه توانسته رکوردهای قابل توجهی در ریل‌گذاری ثبت کند و زیرسازی باقی‌مانده به طول ۱۳۰ کیلومتر نیز طبق برنامه تا پایان آذرماه تکمیل خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ایستگاه‌های خاش، نیکشهر و چابهار تا پایان دی‌ماه آماده بهره‌برداری خواهند بود و هدف ما این است که تا پایان سال، امکان بهره‌برداری کامل از این خط فراهم شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم برای پروژه اردبیل ـ میانه بیش از دو دهه در انتظار بوده‌اند، گفت: این پروژه اکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصد در مراحل پایانی قرار دارد. همچنین ایستگاه‌ها تکمیل شده و تنها بخش‌های کوتاهی از مسیر باقی مانده است که تلاش داریم تا پایان بهمن‌ماه به بهره‌برداری برسد.

صادق در ادامه به وضعیت جاده‌های کشور اشاره کرد و گفت: مشکلات بسیاری در شبکه جاده‌ای وجود دارد و منابع محدود است. اما با همکاری سازمان برنامه و بودجه، اولویت‌بندی پروژه‌ها انجام شده و بخش خصوصی نیز به‌طور گسترده وارد عرصه توسعه آزادراه‌ها شده است.

وی برای نمونه به پروژه آزادراهی ساوه-سلفچگان که ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده است اشاره کرد و افزود: علاوه بر این، سازمان راهداری با اولویت‌بندی مسیرهای پررفت‌وآمد در حال بهبود وضعیت جاده‌هاست تا بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.