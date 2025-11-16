خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همسایگان ایران پیگیر تکمیل راه‌آهن چابهار-زاهدان

همسایگان ایران پیگیر تکمیل راه‌آهن چابهار-زاهدان
کد خبر : 1714682
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر راه و شهرسازی از اهمیت ویژه راه‌آهن چابهار-زاهدان نزد همسایگان شمالی و کشورهای هندوستان و پاکستان و پیگیری آن‌ها برای زمان تکمیل این پروژه ریلی خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست وبیناری بررسی آخرین وضعیت پیشرفت راه‌آهن های چابهار-زاهدان و میانه-اردبیل اظهار کرد: امروز گزارشی از دو پروژه بزرگ و راهبردی کشور، یعنی راه‌آهن چابهار ـ زاهدان و اردبیل ـ میانه ارائه شد که پروژه چابهار ـ زاهدان به دلیل موقعیت استراتژیک و اتصال بندر چابهار به خطوط اصلی و کریدورهای ریلی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. 

وی افزود: این مسیر نه تنها برای ایران بلکه برای کشورهای همسایه از جمله هند و پاکستان نیز مورد توجه است. 

صادق یادآور شد: خوشبختانه پیمانکار این پروژه توانسته رکوردهای قابل توجهی در ریل‌گذاری ثبت کند و زیرسازی باقی‌مانده به طول ۱۳۰ کیلومتر نیز طبق برنامه تا پایان آذرماه تکمیل خواهد شد. 

وزیر راه و شهرسازی گفت: ایستگاه‌های خاش، نیکشهر و چابهار تا پایان دی‌ماه آماده بهره‌برداری خواهند بود و هدف ما این است که تا پایان سال، امکان بهره‌برداری کامل از این خط فراهم شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم برای پروژه اردبیل ـ میانه بیش از دو دهه در انتظار بوده‌اند، گفت: این پروژه اکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصد در مراحل پایانی قرار دارد. همچنین ایستگاه‌ها تکمیل شده و تنها بخش‌های کوتاهی از مسیر باقی مانده است که تلاش داریم تا پایان بهمن‌ماه به بهره‌برداری برسد. 

صادق در ادامه به وضعیت جاده‌های کشور اشاره کرد و گفت: مشکلات بسیاری در شبکه جاده‌ای وجود دارد و منابع محدود است. اما با همکاری سازمان برنامه و بودجه، اولویت‌بندی پروژه‌ها انجام شده و بخش خصوصی نیز به‌طور گسترده وارد عرصه توسعه آزادراه‌ها شده است.

وی برای نمونه به پروژه آزادراهی ساوه-سلفچگان که ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده است اشاره کرد و افزود: علاوه بر این، سازمان راهداری با اولویت‌بندی مسیرهای پررفت‌وآمد در حال بهبود وضعیت جاده‌هاست تا بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ