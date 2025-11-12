هدف رئیس جمهور برای کسب رتبه زیر ۲۰ در شاخص جهانی دولت الکترونیک

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نهمین «همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی ایران» در دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد.

محسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در همایش معماری سازمانی و تحول دیجیتال در دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به اهمیت موضوع حکمرانی داده‌محور گفت: رئیس‌جمهور نگاه ویژه‌ای به حکمرانی مبتنی بر داده دارد و بر همین اساس، وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات مأموریت یافته‌اند تا ابزارهای تحقق این رویکرد را فراهم کنند.

وی گفت: نخستین گام در این مسیر، شکستن مقاومت دستگاه‌های اجرایی و حرکت به‌سوی همکاری و هم‌افزایی ملی است.

صدر با تأکید بر اینکه در کشور «عطش ایجاد سامانه‌های جدید» وجود دارد، افزود: هر سامانه جدید ملی باید بر اساس ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه و با مجوز وزارت ارتباطات ایجاد شود. متأسفانه گسترش بی‌ضابطه سامانه‌ها، مردم را درگیر جنگلی از سامانه‌های جزیره‌ای کرده است. به‌جای تسهیل کار مردم، هر سازمانی سامانه‌ای ساخته و این موجب اتلاف منابع و سردرگمی کاربران شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور درخصوص شکل‌گیری زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال اظهار داشت: بر اساس مطالعات و بررسی‌های هشت‌ماهه، دولت تصمیم دارد خدمات عمومی را در قالب ۱۵ تا ۱۶ زیست‌بوم تخصصی متمرکز کند. این طرح با هدف یکپارچه‌سازی خدمات، کاهش زمان فرآیندها و بهبود شاخص‌های دولت الکترونیک اجرا می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در این مسیر گفت: در اجرای این طرح، دانشگاه‌ها بازوی اصلی ما هستند. تاکنون با شش تا هفت دانشگاه معتبر از جمله دانشگاه شهید بهشتی برای تدوین استانداردها، مدل‌های معماری و تعریف فرآیندهای عمومی همکاری کرده‌ایم. این همکاری‌ها به‌صورت پروژه‌محور دنبال می‌شود و فاز نخست آن طی دو هفته آینده به پایان خواهد رسید.

وی همچنین بر مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های دولت دیجیتال تأکید کرد و افزود: بر اساس مدل جدید، ۵۱ درصد سهام هر زیست‌بوم به بخش خصوصی واگذار می‌شود و ۴۹ درصد در اختیار ذی‌نفعان دولتی خواهد بود. سازمان فناوری اطلاعات نیز به نمایندگی از دولت، نقش ناظر کلان را ایفا می‌کند تا از فروپاشی یا موازی‌کاری جلوگیری شود.

صدر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما باید از بومی‌سازی افراطی فاصله بگیریم. در حوزه علم، چرخ را نباید دوباره اختراع کرد. آنچه اهمیت دارد، تطبیق الگوهای موفق جهانی با شرایط فرهنگی و اجرایی کشور است.

وی افزود: در شاخص جهانی دولت الکترونیک، رتبه ایران در ابتدای برنامه هفتم ۱۰۱ بوده است و طبق برنامه باید به ۷۵ برسد، اما رئیس‌جمهور دستیابی به رتبه زیر ۲۰ را هدف‌گذاری کرده‌اند. با اصلاح شاخص خدمات الکترونیک (OSAI) و اجرای زیست‌بوم‌های تخصصی، می‌توانیم به این هدف نزدیک شویم.

صدر همچنین به سامانه زمین و اثرگذاری آن در کاهش زمان صدور مجوزهای این بخش اشاره کرد و گفت: طراحی این سامانه به گونه‌ای بوده که تمام فرایندها در همین سامانه انجام می‌شود و بدین ترتیب اقداماتی که در گذشته ۹۰ روز به طول می‌انجامید اکنون ظرف حدود ۲۳ روز انجام می‌شود که البته باید برسیم به یک هفته و این به معنای انجام صحیح کار است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین به شاخص‌OSI اشاره کرد و گفت: شاخص ما در این زمینه اکنون کمتر از یک است اما چنانچه طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته آن را به هشت برسانیم، اتفاق بسیار خوبی رخ داده است.

وی همچنین یادآور شد: در ابتدای مطالعات بسیاری دستگاه‌ها مقاومت‌هایی در برابر یکپارچه سازی داشتند اما اکنون بعد از حدود ۹ ماه، حتی برخی وزرا پیشنهاد می‌دهند که اولویت زیست‌بوم حوزه ما را جابجا کنید تا کار اجرای زیست بوم ما زودتر آغاز شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایان با اشاره به این نکته که برنامه هفتم توسعه احکامی مترقی را در دستور کار خود قرار داده، متذکر شد: درصد بالایی احکام برنامه مربوط به وزارت ارتباطات سازمان فناوری اطلاعات ایران است که این وظیفه بسیار سنگینی محسوب می‌شود که برای اجرای هرچه بهتر آن دست یاری بخش‌های مختلف را می‌فشاریم.

وی در پایان با اشاره به ضرورت همکاری نهادهای دانشگاهی، اجرایی و خصوصی گفت: سازمان فناوری اطلاعات از پایان‌نامه‌ها، رساله‌های دکتری و طرح‌های پژوهشی در حوزه دولت دیجیتال حمایت می‌کند. تحقق حکمرانی داده‌محور تنها با کار جمعی ممکن است و باید نسل جدیدی از متخصصان در این زمینه تربیت شوند.

