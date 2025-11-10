قیمت برنج وارداتی رسما اعلام شد

به گزارش ایلنا از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ سید سعید راد، قیمت مصوب برنج هندی را بسته به نوع آن، از هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۵۹ هزار و ۸۰۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده اعلام کرد و افزود: محموله‌های‌ برنج پاکستانی نیز در انواع مختلف، طی روزهای آتی وارد کشور می‌شود که با نرخ مصوب، از هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۶۶ هزار تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه برنج‌های تنظیم بازار از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بُنَکداران و سوپرمارکت‌ها در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و نظارت بر روند آن در استان‌ها بر عهده ستاد تنظیم بازار استانی است، خاطرنشان کرد: میزان تخصیص برنج برای هر استان به سازمان‌ تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسی‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، اعلام خواهد شد.

