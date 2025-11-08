آغاز گازسوز کردن رایگان خودروهای شخصی ۱۳۹۴ به بالا

به گزارش ایلنا از شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند به منظور افزایش سهم سوخت پاک سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودروها، طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر در دستور کار مدیریت طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار گرفته است.

این طرح کاملا رایگان بوده و متقاضیان بابت تجهیزات از جمله مخازن و نصب هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

همچنین مالکان خودروهای عمومی ( تاکسی، وانت‌بار و تاکسی اینترنتی) می‌توانند همچون گذشته نسبت به ثبت درخواست تبدیل خود اقدام کنند.

مالکان خودروهای عمومی و خودروهای شخصی (مدل ۱۳۹۴ و بالاتر) می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام از روز یکشنبه، 18 آبان با مراجعه به پایگاه اینترنتی GCR.NIOPDC.IR درخواست خود را ثبت کنند.

