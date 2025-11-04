به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، سعد الکعبی روز دوشنبه (۱۳ آبان) در حاشیه همایش و نمایشگاه سالانه ادیپک در ابوظبی اعلام کرد: تولید نخستین محموله گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) از پروژه توسعه میدان شمالی (مشترک با پارس جنوبی) در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد؛ طرحی که در صورت تکمیل، ظرفیت تولید سالانه ال‌ان‌جی قطر را تا سال ۲۰۲۷ میلادی به ۱۲۶ میلیون تن می‌رساند.

وی افزود: من هنوز به بازه‌ای در اواسط سال ۲۰۲۶، حداکثر در سه‌ ماه سوم یا چهارم فکر می‌کنم. کاملاً مثبت به نظر می‌رسد و فکر می‌کنم در مسیر رسیدن به آن بازه زمانی هستیم.

مدیرعامل قطر انرژی تأکید کرد که هرگونه تأخیر در این پروژه به محدودیت‌های ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا در اوایل دهه جاری مربوط بوده و تنش‌های ژئوپلیتیک در آن دخالتی نداشته است.

پروژه توسعه میدان شمالی شامل ساخت ۶ ردیف پالایشی است که گاز طبیعی را به شکل مایع برای صادرات با شناورهای ال‌ان‌جی‌بر آماده می‌کنند.

تولید ال‌ان‌جی با راه‌اندازی نخستین ردیف پالایشی آغاز خواهد شد، اما قطر انرژی هنوز زمان دقیق دستیابی به ظرفیت کامل را اعلام نکرده است.

با تکمیل این پروژه، ظرفیت تولید سالانه ال‌ان‌جی قطر از ۷۷ میلیون تن کنونی با افزایش حدود ۸۵ درصدی به ۱۲۶ میلیون تن می‌رسد.

با این حال الکعبی تأکید کرد که این تحولات تأثیری بر زمان‌بندی پروژه توسعه میدان مشترک گازی شمالی (مشترک با پارس جنوبی ایران) نداشته‌اند.

