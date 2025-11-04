سقف انحصار ارزی بازرگانان ۳۳ درصد تعیین شد
مشاور وزیر صمت گفت: تخصیص ارز بر پایه کدکالا و بیشترین واردات سهسال گذشته با ۲۰ درصد مازاد انجام میشود و برای جلوگیری از انحصار، سقف استفاده هر بازرگان ۳۳ درصد تعیین شده است.
به گزارش ایلنا، نشست تخصصی بهینهسازی مصارف ارزی به همت مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه رفع چالشها و مشکلاتی بود که فعالان اقتصادی در فرآیند ثبت سفارش و دریافت ارز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید با آنها مواجه هستند.
در این نشست گلناز نصرالهی مشاور وزیر و ابراهیم شیخ معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند تا درباره ابهامات پیش آمده در فرآیند بهینهسازی مصارف ارزی توضیح دهند.
در ابتدا نصرالهی با بیان این مطلب که سهمیههای ارزی وزارتخانه نسبت به سال قبل محدودتر است و با تکیه بر دستورالعملها سهمیه ارزی هر وزارتخانهای مدیریت میشود، گفت: بر اساس ضوابط موجود، ارز را بین متقاضیان تقسیم میکنیم. فرآیند سهمیهبندی ارزی به این شکل از سال ۱۴۰۲ آغاز شد. از طرف دیگر واحدهای تولیدی و بازرگانان بر اساس برنامههای تولیدی و جریان واردات از این سهمیهها استفاده میکنند.
او ادامه داد: بهینهسازی مصرف ارزی بر اساس کدکالاها انجام میشود. وزارتخانه موظف است طبق میزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترین رقم مورد نیاز کشور با ۲۰ درصد بیشتر از نیاز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصیص دهد و برای هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳ درصد منظور کردند. برای هر کدتعرفه میزان تولیدی و بازرگانی آن هم تفکیک و مشخص شده است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به یکی از چالشهای این حوزه اشاره و تصریح کرد: باید گفت ثبت سفارشی که انجام میشود دیگر ابطال نمیشود. ثبت سفارشهایی داریم که مربوط به سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است و بنابراین سهم قابل توجهی از ارز به ثبت سفارشهای باقی مانده از سالهای قبل اختصاص پیدا کرد. با برخورد به این مسئله و اعتراضاتی که شاهد بودیم، سهمیه دفاتر را ارتقا دادیم و سهمیه گروه ۲۲ را بیشتر افزایش دادیم. البته سایر ایراداتی هم اعلام شد، برطرف کردیم.