وحید یزدانیان عضو شورای عالی فضایی، در گفت‌وگو با ایلنا در مورد هدف‌گذاری جدید پژوهشگاه فضایی، گفت: یکی از اهداف ما، رسیدن به مدار ژئو با برد ۳۶ هزار کیلومتر است و پیش‌بینی می‌کنیم در کمتر از دو سال آینده به این توانمندی دست یابیم.

یزدانیان با بیان اینکه موضوع ژئو هم در برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور درج شده و هم اولویت کشور رسیدن به ژئو است، گفت: ماهواره‌های ژئو ماهواره‌هایی هستند که دو کاربرد عمده دارند؛ یکی کاربرد ارتباطی دارند و دیگری کاربرد «broadcast» یعنی پخش رسانه‌ای و تلویزیونی دارد. به عبارت بهتر، برای موضوعات مربوط به صدا و سیما کاربرد دارند؛ بنابراین این موضوع بسیار برای ما مهم است و رسیدن به ژئو اهمیت دارد و جزو برنامه‌های کلان کشور است.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در مورد مدار ژئو، گفت: در برنامه داریم که به مدار ژئو برسیم؛ یعنی به ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتر. در حوزه ارتباطات، باید به این نقطه برسیم. برنامه فضایی کشور این است که حتماً به این ارتفاع دست یابیم.

یزدانیان افزود: ما برای رسیدن به ژئو دو موضوع داریم؛ یکی اینکه به ژئو برسیم و اصطلاحا «ژئو را تاچ کنیم»؛ به این معنا که بتوانیم به ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتری برسیم. نکته دوم این است که ماهواره ژئو داشته باشیم. این دو موضوع با هم متفاوت است.

عضو شورای عالی فضایی و رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در مورد زمان رسیدن به مدار ۳۶ هزار کیلومتری از زمین، گفت: حداکثر تا دو سال آینده خواهیم توانست ژئو را تاچ کنیم؛ یعنی ماهواره‌ای در یک مدار بیضوی در مدار پایین قرار بدهیم که به ژئو برسد و به عبارتی «ژئو را تاچ کند».

یزدانیان ادامه داد: نکته دیگر این است که ماهواره‌ای در مدار ژئو یعنی ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتری قرار بگیرد و در آن مدار فعالیت انجام بدهد. چنین ماهواره‌ای یا به اصطلاح ماهواره ژئو جزو آمال و آرزو‌های کشور است.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه چنین پروژه‌ای حداقل ۵ سال طول می‌کشد، گفت: شاید کمی بیشتر و بین ۵ تا ۱۰ سال طول بکشد.

وی خاطرنشان کرد: ما باید ماهواره‌ای داشته باشیم که به ژئو برسد و هم در ژئو و ۳۶ هزار کیلومتر فعالیت انجام بدهد. این موضوع در حال پیگیری است. معمولا ماهواره‌های ژئو، ماهواره‌هایی از جنس حاکمیت هستند و هزینه‌های آنها را در دنیا دولت‌ها و حکومت‌ها تامین می‌کنند و پرتاب آن را انجام می‌دهند و آنجا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

