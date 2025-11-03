خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدت گارانتی خودرو و موتورسیکلت افزایش یافت

مدت گارانتی خودرو و موتورسیکلت افزایش یافت
کد خبر : 1708772
لینک کوتاه کپی شد.

دولت با تصویب اصلاحیه‌ای در آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مدت گارانتی خودروها و موتورسیکلت را به حداقل سه سال افزایش داد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴.۷.۳۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح آئین‌نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و موتورسیکلت موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، دوره تضمین برای خودروهای عمومی و سبک شامل سواری، پیکاپ، ون و سایر وسایل نقلیه، از تاریخ تحویل به خریدار به مدت حداقل سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) تعیین شد.

و برای خودروهای تجاری شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت از تاریخ تحویل به خریدار به مدت حداقل سه سال یا پیمایش برابر با ۲۰۰ هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) تعیین شد.

همچنین، برای انواع موتورسیکلت، دوره تضمین حداقل سه سال از تاریخ تحویل در نظر گرفته شده است.

این تصمیم با هدف افزایش رضایت مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش و حمایت از حقوق خریداران وسایل نقلیه اتخاذ شده است.

این مصوبه به امضای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است.

مدت گارانتی خودرو و موتورسیکلت افزایش یافت

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ