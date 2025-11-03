مدت گارانتی خودرو و موتورسیکلت افزایش یافت

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴.۷.۳۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح آئین‌نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و موتورسیکلت موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، دوره تضمین برای خودروهای عمومی و سبک شامل سواری، پیکاپ، ون و سایر وسایل نقلیه، از تاریخ تحویل به خریدار به مدت حداقل سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) تعیین شد.

و برای خودروهای تجاری شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت از تاریخ تحویل به خریدار به مدت حداقل سه سال یا پیمایش برابر با ۲۰۰ هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) تعیین شد.

همچنین، برای انواع موتورسیکلت، دوره تضمین حداقل سه سال از تاریخ تحویل در نظر گرفته شده است.

این تصمیم با هدف افزایش رضایت مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش و حمایت از حقوق خریداران وسایل نقلیه اتخاذ شده است.

این مصوبه به امضای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است.

انتهای پیام/