به گزارش ایلنا، سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) درباره وضعیت معاینه فنی خودرو در ایران گفت: معافیت معاینه فنی خودرو در ایران چهار سال است، در حالی که در اروپا دو سال است. حد مجاز استاندارد معاینه فنی ما سه برابر استاندارد یورو ۵ است که مناسب نیست و باید اصلاح شود. سوخت غیر استاندارد نیز ضعف مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل ISQI در پایان به وضعیت خودروهای فرسوده اشاره کرد: در ایران حدود ۷.۵ میلیون خودرو فرسوده داریم که هر کدام در سال حدود ۱۰۰۰ لیتر سوخت مصرف می‌کنند که مجموعاً به ۷.۵ میلیارد لیتر می‌رسد. لازم است نظارت دقیق بر مراکز معاینه فنی صورت گیرد. خودروها باید بر اساس استاندارد یورو۶ بررسی شوند و کاتالیست‌ها نیز به جد کنترل شوند.

