خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خودروهای فرسوده هر سال ۷.۵ میلیارد لیتر سوخت هدر می‌دهند

خودروهای فرسوده هر سال ۷.۵ میلیارد لیتر سوخت هدر می‌دهند
کد خبر : 1708438
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به وضعیت خودروهای فرسوده در کشور گفت: حدود ۷.۵ میلیون خودروی فرسوده در ایران وجود دارد که هر سال به‌طور میانگین ۱۰۰۰ لیتر سوخت مصرف می‌کنند و مجموع مصرف آن‌ها به ۷.۵ میلیارد لیتر می‌رسد.

به گزارش ایلنا، سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) درباره وضعیت معاینه فنی خودرو در ایران گفت: معافیت معاینه فنی خودرو در ایران چهار سال است، در حالی که در اروپا دو سال است. حد مجاز استاندارد معاینه فنی ما سه برابر استاندارد یورو ۵ است که مناسب نیست و باید اصلاح شود. سوخت غیر استاندارد نیز ضعف مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل ISQI در پایان به وضعیت خودروهای فرسوده اشاره کرد: در ایران حدود ۷.۵ میلیون خودرو فرسوده داریم که هر کدام در سال حدود ۱۰۰۰ لیتر سوخت مصرف می‌کنند که مجموعاً به ۷.۵ میلیارد لیتر می‌رسد. لازم است نظارت دقیق بر مراکز معاینه فنی صورت گیرد. خودروها باید بر اساس استاندارد یورو۶ بررسی شوند و کاتالیست‌ها نیز به جد کنترل شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ