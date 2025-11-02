به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مراسم عرضه سهام شرکت بورسی کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس، سید نوید هاشمی معاون اقتصادی هلدینگ آتیه صبا به استراتژی شرکت‌های زیرمجموعه و بهینه‌سازی زنجیره ارزش در صنعت زراعت و به طور کلی در صنایع غذایی، اشاره کرد و گفت: طرح‌های توسعه شرکت‌های زیرمجموعه آتیه صبا در حال اجرا است. از ابتدای سال ١۴٠۴ تا به امروز در مورد صنایع شیر ٣ هزار میلیارد تومان طرح تصویب شده که نشان از نگاه توسعه سهامدار به این صنعت و افزایش ظرفیت ها دارد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: اقتصاد کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است که فشار بر تراز تجاری کشور و محدودیت دسترسی به منابع مالی داخلی و خارجی و محدودیت ارزی شرایط نامناسبی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای مواجه کرده که در چنین شرایطی باید ریسک‌های اقتصادی پوشش داده شده و راهکارهای نوآورانه برای فعالیت پایدار اقتصادی طراحی شوند.

معاون اقتصادی هلدینگ آتیه صبا ادامه داد: مدیریت ریسک در چنین شرایطی اهمیت بالایی دارد و بخش نهادهای عمومی غیردولتی به ویژه شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند با استفاده از بازدهی بازار سرمایه، تامین مالی کرده و پرتفوی خود را تضمین کنند.

هاشمی با بیان اینکه مهمترین اقدام انجام شده در این ساز و کار امنیت غذایی است، تصریح کرد: صنایع شیر ایران همه زنجیره این صنعت، از کشت و صنعت و دامپروری تا انتهای زنجیره یعنی تولید فرآورده‌های شیر را برعهده دارد بنابراین فعالیت آنها یک فعالیت کلیدی در امنیت غذایی است و اثر ثبات بخش در اقتصاد کلان دارد.

وی با بیان اینکه هلدینگ آتیه صبا به عنوان سهامدار کلان پگاه به دنبال تغییر نگرش بوده و تا کنون ۱۲ شرکت تابعه آتیه صبا در مراحل مختلف پذیرش و وورد به بازار سرمایه هستند، خاطرنشان کرد: هلدینگ آتیه صبا هم موفق به اخذ پذیرش از بورس تهران شده و به دنبال درج نماد است. سیاست راهبردی صندوق بازنشستگی کشوری استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است در برنامه هفتم هم بر واگذاری بنگاه‌های شبه دولتی تاکید شده است که یکی از اصلی‌ترین روش‌های واگذاری، بازار سرمایه است.

معاون اقتصادی هلدینگ آتیه صبا افزود: بازار سرمایه ما را مجاب به مهندسی مجدد پرتفو کرده و دارایی‌ها را تجدید ارزیابی خواهیم کرد. معتقدم واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس به پایداری شرکت‌های تابعه هلدینگ کمک می‌کند. از ابتدای ۱۴۰۴ تا کنون بیش از ۳ همت طرح برای مجموعه پگاه و شرکت‌های تابعه آن مصوب کرده‌ایم.

