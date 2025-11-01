رضا شریفی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
پیشرفت فیزیکی ۷۱ درصدی پروژه فولاد اندیمشک/ بهرهگیری از موقعیت استراتژیک خوزستان در زنجیره فولاد کشور
رضا شریفی، مدیرعامل شرکت فولاد زاگرس اندیمشک، با اشاره به نقش نمایشگاه فولاد در تبادل تجربه و ارتقای پروژههای ملی گفت: پروژه فولاد اندیمشک با سهامداری بزرگترین شرکتهای فولادی کشور و پیشرفت ۷۱ درصدی، میتواند الگویی برای توسعه متوازن و جذب سرمایه از بازار سرمایه باشد.
شریفی با بیان اینکه نمایشگاه فولاد در سالهای اخیر به یکی از جامعترین رویدادهای صنعتی کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: این نمایشگاه با قدمت چندین ساله، هر سال فرصتی تازه برای تبادل ایدهها و معرفی دستاوردهای جدید میان تولیدکنندگان فولاد فراهم میکند.
به گفته وی، امسال نیز استقبال قابلتوجهی از این رویداد صورت گرفته و پروژه فولاد اندیمشک در غرفه این مجموعه مورد توجه فعالان و کارشناسان صنعت قرار گرفته است.
مدیرعامل فولاد زاگرس افزود: پروژه اندیمشک به عنوان طرحی پیشرو در حوزه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، توانسته است نگاههای مثبتی را جلب کرده و حتی به الگویی برای دیگر پروژههای مشابه در کشور تبدیل شود.
پیشرفت ۷۱ درصدی پروژه با سهامداری شرکتهای بزرگ فولادی
شریفی در تشریح جزئیات این طرح گفت: شرکت فولاد زاگرس اندیمشک با سهامداری شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، چادرملو، گلگهر و شرکت کار زمین اداره میشود و یکی از پروژههای مهم تولید شمش فولادی در کشور به شمار میآید.
وی ادامه داد: این پروژه تاکنون بیش از ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در شهرستان اندیمشک، یکی از نقاط استراتژیک استان خوزستان در حال اجراست.
به گفته شریفی، زیرساختهای منطقه از جمله دسترسی به آب پایدار، برق مطمئن، جادههای بینالمللی و موقعیت جغرافیایی مناسب، از مزیتهای مهم این طرح محسوب میشود.
مدیرعامل فولاد زاگرس تصریح کرد: اندیمشک شاهراه ارتباطی غرب و جنوب کشور است و خوشبختانه مواد اولیه مورد نیاز نیز در همین استان تأمین میشود. این موضوع موجب میشود هزینههای تولید به حداقل برسد و امکان صادرات از مسیرهای مرزی استان فراهم شود.
تکمیل زنجیره فولاد در اندیمشک و نقش بخش خصوصی
شریفی با اشاره به ظرفیت ۴۰۰ هزار تنی این پروژه بیان کرد: فولاد زاگرس اندیمشک در مقیاس متوسط طراحی شده و زنجیره تولید فولاد در این شهرستان تقریباً کامل است. واحد گندلهسازی فعال و تأمین آهن اسفنجی از مجموعه زمزم ۳ اهواز انجام میشود و همچنین یک خط نورد ۴۰۰ هزار تنی در خود شهرستان اندیمشک وجود دارد.
وی افزود: امیدواریم پس از بهرهبرداری کامل این زنجیره، همافزایی مناسبی میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود تا محصولات تولیدی در همان منطقه فرآوری و به بازار داخلی و صادراتی عرضه شوند.
لزوم هدایت سرمایههای مردمی به صنایع مادر
مدیرعامل فولاد زاگرس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات تأمین سرمایه در صنعت فولاد گفت: نحوه تأمین منابع مالی از طریق سهامداران در کشور تغییر کرده و یکی از چالشهای جدی فعلی، ناترازیهای موجود در بازار سرمایه است که بر پروژههای تولیدی اثر منفی میگذارد.
وی تأکید کرد: پولهای سرگردان در بازار، که بعضاً منجر به تورم و نوسانات اقتصادی میشوند، باید به سمت صنایع زیربنایی همچون فولاد، پتروشیمی و نیروگاهها هدایت شوند. این اقدام ضمن ایجاد اشتغال و رونق تولید، باعث میشود مردم نیز از سود سرمایهگذاری خود بهرهمند شوند.
شریفی افزود: متأسفانه تاکنون درباره جذابیت و امنیت سرمایهگذاری در صنایع مادر اطلاعرسانی و فرهنگسازی کافی صورت نگرفته است و همین مسئله موجب بدبینی عمومی نسبت به بازار سرمایه شده است. اگر این مسیر اصلاح شود، هم پروژههای ملی فعالتر خواهند شد و هم ثبات اقتصادی در کشور تقویت میشود.
تأمین انرژی؛ چالشی عمومی اما قابل مدیریت
مدیرعامل فولاد زاگرس در خصوص وضعیت انرژی گفت: هرچند مجموعه فولاد زاگرس تاکنون در زمینه تأمین برق و گاز با مشکل خاصی مواجه نبوده، اما چالشهای انرژی مسئلهای ملی است که از سالهای گذشته وجود داشته و ممکن است در آینده نیز پروژهها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که سهامداران با ناترازی در تأمین انرژی روبهرو میشوند، این وضعیت به سایر بخشهای زنجیره نیز منتقل میشود و میتواند باعث زیان و کندی در روند پروژهها شود.
شریفی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه فولاد و رسانههای تخصصی گفت: با همکاری بخش خصوصی، دولت و هدایت سرمایههای مردمی به سمت صنایع مادر، میتوان زمینه رشد پایدار و افزایش بهرهوری را در صنعت فولاد کشور فراهم کرد.