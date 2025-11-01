خبرگزاری کار ایران
رضا شریفی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:

پیشرفت فیزیکی ۷۱ درصدی پروژه فولاد اندیمشک/ بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک خوزستان در زنجیره فولاد کشور

مدیرعامل شرکت فولاد زاگرس اندیمشک، با اشاره به نقش نمایشگاه فولاد در تبادل تجربه و ارتقای پروژه‌های ملی از پروژه فولاد اندیمشک با سهامداری بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادی کشور سخن گفت.

رضا شریفی، مدیرعامل شرکت فولاد زاگرس اندیمشک، با اشاره به نقش نمایشگاه فولاد در تبادل تجربه و ارتقای پروژه‌های ملی گفت: پروژه فولاد اندیمشک با سهامداری بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادی کشور و پیشرفت ۷۱ درصدی، می‌تواند الگویی برای توسعه متوازن و جذب سرمایه از بازار سرمایه باشد.

شریفی با بیان اینکه نمایشگاه فولاد در سال‌های اخیر به یکی از جامع‌ترین رویدادهای صنعتی کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: این نمایشگاه با قدمت چندین‌ ساله، هر سال فرصتی تازه برای تبادل ایده‌ها و معرفی دستاوردهای جدید میان تولیدکنندگان فولاد فراهم می‌کند.

به گفته وی، امسال نیز استقبال قابل‌توجهی از این رویداد صورت گرفته و پروژه فولاد اندیمشک در غرفه این مجموعه مورد توجه فعالان و کارشناسان صنعت قرار گرفته است.

مدیرعامل فولاد زاگرس افزود: پروژه اندیمشک به عنوان طرحی پیشرو در حوزه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، توانسته است نگاه‌های مثبتی را جلب کرده  و حتی به الگویی برای دیگر پروژه‌های مشابه در کشور تبدیل شود.

پیشرفت ۷۱ درصدی پروژه با سهامداری شرکت‌های بزرگ فولادی

شریفی در تشریح جزئیات این طرح گفت: شرکت فولاد زاگرس اندیمشک با سهامداری شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، چادرملو، گل‌گهر و شرکت کار زمین اداره می‌شود و یکی از پروژه‌های مهم تولید شمش فولادی در کشور به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: این پروژه تاکنون بیش از ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در شهرستان اندیمشک، یکی از نقاط استراتژیک استان خوزستان در حال اجراست.

به گفته شریفی، زیرساخت‌های منطقه از جمله دسترسی به آب پایدار، برق مطمئن، جاده‌های بین‌المللی و موقعیت جغرافیایی مناسب، از مزیت‌های مهم این طرح محسوب می‌شود.

مدیرعامل فولاد زاگرس تصریح کرد: اندیمشک شاهراه ارتباطی غرب و جنوب کشور است و خوشبختانه مواد اولیه مورد نیاز نیز در همین استان تأمین می‌شود. این موضوع موجب می‌شود هزینه‌های تولید به حداقل برسد و امکان صادرات از مسیرهای مرزی استان فراهم شود.

تکمیل زنجیره فولاد در اندیمشک و نقش بخش خصوصی

شریفی با اشاره به ظرفیت ۴۰۰ هزار تنی این پروژه بیان کرد: فولاد زاگرس اندیمشک در مقیاس متوسط طراحی شده و زنجیره تولید فولاد در این شهرستان تقریباً کامل است. واحد گندله‌سازی فعال و تأمین آهن اسفنجی از مجموعه زمزم ۳ اهواز انجام می‌شود و همچنین یک خط نورد ۴۰۰ هزار تنی در خود شهرستان اندیمشک وجود دارد.

وی افزود: امیدواریم پس از بهره‌برداری کامل این زنجیره، هم‌افزایی مناسبی میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود تا محصولات تولیدی در همان منطقه فرآوری و به بازار داخلی و صادراتی عرضه شوند.

لزوم هدایت سرمایه‌های مردمی به صنایع مادر

مدیرعامل فولاد زاگرس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات تأمین سرمایه در صنعت فولاد گفت: نحوه تأمین منابع مالی از طریق سهامداران در کشور تغییر کرده و یکی از چالش‌های جدی فعلی، ناترازی‌های موجود در بازار سرمایه است که بر پروژه‌های تولیدی اثر منفی می‌گذارد.

وی تأکید کرد: پول‌های سرگردان در بازار، که بعضاً منجر به تورم و نوسانات اقتصادی می‌شوند، باید به سمت صنایع زیربنایی همچون فولاد، پتروشیمی و نیروگاه‌ها هدایت شوند. این اقدام ضمن ایجاد اشتغال و رونق تولید، باعث می‌شود مردم نیز از سود سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند شوند.

شریفی افزود: متأسفانه تاکنون درباره جذابیت و امنیت سرمایه‌گذاری در صنایع مادر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی کافی صورت نگرفته است و همین مسئله موجب بدبینی عمومی نسبت به بازار سرمایه شده است. اگر این مسیر اصلاح شود، هم پروژه‌های ملی فعال‌تر خواهند شد و هم ثبات اقتصادی در کشور تقویت می‌شود.

تأمین انرژی؛ چالشی عمومی اما قابل مدیریت

مدیرعامل فولاد زاگرس در خصوص وضعیت انرژی گفت: هرچند مجموعه فولاد زاگرس تاکنون در زمینه تأمین برق و گاز با مشکل خاصی مواجه نبوده، اما چالش‌های انرژی مسئله‌ای ملی است که از سال‌های گذشته وجود داشته و ممکن است در آینده نیز پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که سهامداران با ناترازی در تأمین انرژی روبه‌رو می‌شوند، این وضعیت به سایر بخش‌های زنجیره نیز منتقل می‌شود و می‌تواند باعث زیان و کندی در روند پروژه‌ها شود.

شریفی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه فولاد و رسانه‌های تخصصی گفت: با همکاری بخش خصوصی، دولت و هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت صنایع مادر، می‌توان زمینه رشد پایدار و افزایش بهره‌وری را در صنعت فولاد کشور فراهم کرد.

