وزیر اقتصاد در پاسخ به ایلنا:
انحلال بانک آینده به نفع تورم است/ رقم دقیقی از اموال بانک آینده نداریم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه رقم دقیقی از اموال بانک آینده نداریم، گفت: انحلال بانک آینده به نفع تورم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم دیدار مقامات بانک ملی با مدیران ارشد بانک آینده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش سرمایه بانکها از جمله بانک ملی بخشی از اصلاحات بانکی بوده و این اتفاق مثبت تلاش کارشناسان و پژوهشگران و نمایندگان مجلس و همچنین مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و بانک ملی بوده است.
وی ادامه داد: در محور دوم اصلاح نظام بانکی، لازم بود اقدامات جدی در خصوص بانکهایی که تمکین نمیکنند صورت بگیرد البته در این باره و همچنین درباره حوزه نظارت ضعف قانونی داشتیم اما خوشبختانه در قانون جدید بانک مرکزی، قدرت بانک مرکزی در نظارت افزایش پیدا کرد. البته همچنان نقصهایی وجود دارد که در حال حاضر نمایندگان مجلس به دنبال برطرف کردن این نقصها هستند .
وزیر اقتصاد با اشاره به روند اجرای قانون گریز بانک آینده گفت: بانک مرکزی با همت هیئت عالی و همکاری وزارت اقتصاد، اصلاح بانکهایی را که در گذشته موجب بیثباتی مالی شده بودند، آغاز کرده است. بانک آینده هم از سالهای قبل مشکلات متعددی داشت و اضافهبرداشتهای قابل توجهی از بانک مرکزی انجام داده بود که نهایتاً منجر به ورود مستقیم بانک مرکزی شد.
مدنیزاده افزود: زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد.
وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه چرا انحلال بانک آینده با تاخیر ١٠ ساله انجام شده و میزان اموال قابل فروش بانک آینده چقدر است؟ اظهار داشت: برای اجرای انحلال با ضعف قانونی مواجه بودیم و امکان انحلال بدون قانون مرتبط وجود نداشت بنابراین با قانون جدید بانک مرکزی اقدامات مورد نیاز انجام شد.
وزیر اقتصاد افزود: هنوز برآورد دقیقی از اموال بانک آینده نداریم و اعداد و ارقام تخمینی و تقریبی است.
وی با اشاره به امنیت سپردههای مردم ادامه داد: سپردهگذاران هیچ نگرانی نداشته باشند؛ تمام سپردهها بهصورت کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ مشکلی برای صاحبان حسابها ایجاد نشده است.
مدنیزاده افزود: انحلال بانک آینده تورم را کاهش میدهد.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به زیانهای این بانک و بدهیهای آن به بانک مرکزی چگونه این انحلال به تورم کمک می کند، گفت: با انحلال، این بانک دیگر اضافه برداشت نخواهد داشت و این به نفع تورم است.