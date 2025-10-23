به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ابوالفضل نجارزاده در مراسم دیدار مسئولان بانک ملی با مدیران ارشد بانک آینده ضمن خوشامدگویی به کارکنان بانک آینده اظهار داشت: بزرگترین سرمایه بانک ملی اعتماد مردم به بانک بوده و نزدیک به یک قرن است که این مسیر را پیموده‌ایم و آن را ادامه می‌دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع اجرای قانون گریز نسبت به بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی، روز شنبه به صورت رسمی به ما اعلام شد و طی مدت محدود برای تمام هماهنگی‌ها و همکاری‌ها برنامه‌ریزی کردیم و این برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده‌ حاصل تلاش همکاران بانک ملی و آینده بوده‌است.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه از روز شنبه ارایه خدمات بانکی به مردم را با استفاده از دانش کارکنان بانک آینده در شعب بانک ملی را طبق روال جاری، انجام می‌دهیم و این خدمات رسانی با دانش کارکنان تازه ورود بانک آینده ، متنوع تر خواهد شد.

نجارزاده افزود: ملی بودن این بانک معنای متفاوتی از نوع بانکداری نسبت به سایر بانک‌های نظام بانکی است و مردم این تفاوت را در جنگ ١٢ روزه مشاهده کردند و معنای ملی بودن این بانک را بیشتر فهمیدم و آن هم به دلیل خدمت رسانی شبانه روزی بدون وقفه به مشتریان بود.

وی گفت: بانک ملی ۵۶ میلیون مشتری دارد و مورد اعتماد تمام مردم است و با این حجم از تراکنش امکان قطعی و وصلی را دارد اما ما در بانک ملی امانت این اعتماد مردم بودیم به طوری که در جنگ ١٢ روزه ارتباطات بانکی در بانک ملی حتی یک ثانیه هم قطع نشد و این به دلیل شیفت کاری کارکنان بانک بو. که ٧٢ ساعت هم رسید تا از این اعتبار و اعتماد مراقبت کنند.

نجارزاده ادامه داد: این ارزش‌های بانک ملی قابل توجه و امانتی است که از یک قرن گذشته سینه به سینه منتقل شده و یک شبه ایجاد نشده است.در خانواده بانک ملی همکارانی از موسسه نور و بانک آینده داریم اما این موضوع برای ما معنایی ندارد و قرار بر این ست که بر اساس شایستگی افراد تصمیم بگیریم و از تجارب افراد استفاده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه از روز شنبه به طور رسمی عضو یک خانواده بزرگ هستیم، گفت: بانک ملی بانک مردم است و همکاران ما امین مردم هستند و تمام موفقیت‌های بانک ملی حاصل همین اعتماد مردمی است که با ارزشمندترین دارایی سازمان محسوب می‌شود.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به موضوع استخدام کارکنان بانک آینده در بانک ملی گفت: قرار نیست تغییر و تحولی در شبکه بانک آینده در شعب رخ دهد و تا سه هفته آینده همکاران بانک ملی در شعب برای ارایه خدمات در چهارچوب نظامات ملی حضور خواهند داشت و آموزش و انتقال دانش سریعا انجام می‌شود. موضوع دیگر بحث استخدامی کارکنان بانک آینده است کت براساس مصوبه سران قوا این اختیار به هیات عالی بانک مرکزی داده شده است تا دستورالعملی را تدوین و تصویب کند که در خصوص نیروی انسانی بانک آینده دستورالعملی مصوب کند و سازمان استخدامی براساس همان رویه کد استخدامی را برای جذب نیروی انسانی از بانک آینده اقدام کند. تا آن زمان قرار بر این است که همکاران بانک آینده با همان شرایط قبل همکاری را ادامه دهند.

انتهای پیام/