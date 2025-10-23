خبرگزاری کار ایران
پنجمین دبیرکلی جی‌ئی‌سی‌اف به نیجریه رسید

پنجمین دبیرکلی جی‌ئی‌سی‌اف به نیجریه رسید
مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در بیست‌وهفتمین نشست وزارتی خود، نماینده نیجریه را به‌عنوان پنجمین دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب کردند.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، فیلیپ مامادو مشل‌بیلا امروز (پنجشنبه، یکم آبان) در بیست‌وهفتمین نشست وزارتی با اجماع اعضا به عنوان دبیرکل جدید این مجمع انتخاب شد، وی از اول ژانویه ۲۰۲۶ هدایت دبیرخانه و پیگیری سیاست‌های کلان مجمع را به‌عهده خواهد داشت؛ مشل‌بیلا در دوم ژانویه ۱۹۶۷ در گاریکدا، نیجریه متولد شد.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز از زمان تأسیس تاکنون چهار دبیرکل داشته است. نخستین دبیرکل این مجمع، لئونید بوخانفسکی از روسیه بود که طی دو دوره از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ این مسئولیت را بر عهده داشت. پس از او، سیدمحمدحسین عادلی از ایران به‌عنوان دبیرکل انتخاب شد و در دو دوره پیاپی از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ هدایت مجمع را بر عهده گرفت. یوری سنتورین از روسیه سومین دبیرکل بود که در دو دوره از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ فعالیت کرد. پس از وی، محمد حامل از الجزایر از سال ۲۰۲۲ تاکنون به‌عنوان چهارمین دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز انجام وظیفه می‌کند.

