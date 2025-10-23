خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی:

۷۳ درصد مطالبات کشاورزان پیازکار پرداخت شد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خرید حمایتی پیاز توسط این سازمان از طریق ۷ مرکز فعال خبر داد و گفت: تاکنون ۷۳ درصد مطالبات کشاورزان پیازکار پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا طلایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در حاشیه جلسه با فعالان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی جنوب استان کرمان در شهرستان جیرفت با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای حمایت از کشاورزان پیازکار اظهار داشت: برای نخستین بار، خرید حمایتی پیاز توسط سازمان تعاون روستایی در کمتر از ۲۴ ساعت پس از صدور دستور آقای وزیر آغاز شد. 

وی افزود: با وجود محدودیت‌های اعتباری و اجرایی، امسال تعداد مراکز خرید را از سه یا چهار مرکز در سال‌های گذشته به هفت مرکز افزایش دادیم و این امر موجب شد فرآیند جمع‌آوری و خرید محصول با سرعت بیشتری انجام شود. اگر فرآیند خرید حتی دو هفته به تأخیر می‌افتاد، بیش از ۵۰ درصد محصول از دست می‌رفت. 

به گفته این مقام مسئول، خرید پیاز در قالب «طرح استمرار» اجرا شد و بر اساس برآوردها و داده‌های GPS، سطح سه‌هزار هکتاری از اراضی تحت پوشش قرار گرفت.

وی ادامه داد: به‌رغم ایرادات نظارتی ناشی از اتمام تاریخ طرح و شکل موافقتنامه، پیشنهاد اصلاح این ساختار برای سال آینده ارائه شده که می‌تواند به‌طور مؤثری پشتیبانی از کشاورزان را تقویت کند.

 مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: مطالبات کشاورزان از محل خرید سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۳ درصد پرداخت شده و تلاش داریم تا پایان آبان‌ماه بخش دیگری از بدهی‌ها پرداخت شود. 

وی همچنین به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به برخی بدهی‌های کشاورزان به بانک کشاورزی، پیشنهاد استفاده از ظرفیت صندوق ایرانیان به‌عنوان جایگزین مطرح شده و در حال مذاکره هستیم تا مسیر اعطای تسهیلات برای فعالان این بخش هموار شود. 

این مقام مسئول در پایان با قدردانی از همراهی کشاورزان و حمایت وزارت جهاد کشاورزی، تأکید کرد: خرید حمایتی پیاز امسال نمونه‌ای موفق از اقدامات جهادی و هماهنگی دستگاهی بود و امیدواریم با اصلاحات پیش‌بینی‌شده، در سال‌های آینده تجربه‌ای پایدارتر و اثربخش‌تر رقم بخورد.

