ایران رئیس هیئت اجرایی جی‌ئی‌سی‌اف شد
وزیر نفت ایران در تبیین بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) اعلام کرد: نماینده ایران به‌عنوان رئیس هیئت‌های اجرایی این مجمع انتخاب شد و پیشنهاد تبدیل این مجمع به «سازمان کشورهای صادرکننده گاز» مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (پنجشنبه، یکم آبان) در حاشیه بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز اظهار کرد: در این اجلاس که بالاترین و عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری در بین کشورهای صادرکننده گاز است، موضوعاتی از جمله مباحث اداری، ساختاری و بودجه سال آینده مجمع مطرح شد و تصمیم‌های در این چارچوب اتخاذ شد. 

وی با اشاره به اینکه در این اجلاس، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس هیئت‌های اجرایی جی‌ئی‌سی‌اف انتخاب شد، افزود: پیشنهاد دیگری را هم مطرح کردیم مبنی بر تبدیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز به سازمان کشورهای صادرکننده گاز که این سبب ارتقاء سطح اثربخشی این مجمع در مجامع بین‌المللی انرژی و به ویژه کشورهای دارنده گاز و صادرکننده گاز می‌شود که هر دو مورد استقبال قرار گرفت و تا الان توانستیم جمع‌بندی کنیم و به نتیجه برسیم.

پاک‌نژاد موضوع دیگر این اجلاس را انتخاب دبیرکل جدید جی‌ئی‌سی‌اف بیان کرد و گفت: دوره دبیرکلی قبلی به پایان رسیده و آنچه تاکنون مورد توجه سایر وزرا قرار گرفته، این است که دبیرکل به سمت انتخاب کسی برود که برای نخستین بار از آن کشور برای دبیرکلی انتخاب می‌شود و کشورهایی که قبلاً از این ظرفیت استفاده کرده‌اند، شاید در اولویت نباشند که البته هنوز به تصمیم‌گیری نهایی و جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.

تأکید بر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران در دیدارهای دوجانبه

وی درباره دیدارهای دوجانبه خود در قطر نیز اظهار کرد: روز گذشته فرصت مناسبی بود که با تعدادی از وزرای حاضر گفت‌وگوهای دوجانبه داشته باشیم و مباحث مورد علاقه طرفین را به بحث بگذاریم که دستاوردهای بسیار خوبی در بعضی موارد داشت و در بعضی موارد به‌ویژه دعوت کردیم برای حضور و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز کشورمان که قرار شد کارگروه‌های تخصصی در این رابطه نشست‌هایی را برگزار کنند و در قالب این نشست‌ها، موضوعات را با دقت و جزئیات بیشتر مورد بحث قرار دهند.

