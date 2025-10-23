حرکت صنعت لوازم خانگی در لبه تکنولوژی

به گزارش خبرنگار ایلنا، صدیف بیک‌زاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج. ا. امروز پنج‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ در مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه لوازم خانگی در جمع خبرنگاران، گفت: بیست‌وپنجمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی و صنایع وابسته نسبت به دوره قبل، وضعیت مناسبی دارد و انجمن‌های تولیدی ذی‌ربط امسال نسبت به سال گذشته در نمایشگاه نقش پررنگی داشتند.

وی با بیان اینکه امسال ۹ سالن نمایشگاهی زیر بار است، ادامه داد: با توجه به استقبالی که امسال از نمایشگاه شد، جا داشت حتی ۵، ۶ سالن دیگر اضافه کنیم زیرا واحدهای دیگر مطالبه حضور در این نمایشگاه را داشتند.

به گفته مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج. ا. حدود ۳۵ هزار متر مربع فضای مفید و بیش از ۲۰ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی را در این نمایشگاه شاهد هستیم.

بیک‌زاده در مورد تعداد شرکت‌های حاضر در بیست‌وپنجمین نمایشگاه لوازم خانگی، گفت: ۲۳۵ شرکت داخلی و ۳۰ شرکت خارجی از کشورهای مختلف در این نمایشگاه حضور دارند.

وی افزود: این نمایشگاه تبدیل به یک پلتفرمی شده که علاوه بر عرضه کالای صرف، محلی برای سیاست‌گذاری برای تبادل دانش، انتقال تکنولوژی و آخرین فناوری‌ها باشد. در این نمایشگاه شاهد واحدهای مطرحی حضور دارند که سهم خیلی پررنگی را در بازار دارند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج. ا. ادامه داد: امیدواریم این نمایشگاه تبدیل به پلتفرمی شود که واحدهای تولیدی علاوه بر تامین تولید داخلی به سمت صادرات بیشتر حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این واحدها در لبه تکنولوژی در برخی از کالاهای صنایع کوچک، متوسط و بزرگ پیش می‌روند و ما با توسعه خدمات نمایشگاهی و حمایت از حضور واحدهای تولیدی در چنین پلتفرم‌هایی می‌توانیم نسبت به خلق تقاضای داخلی و خارجی برای این واحدها بستر آن را در نمایشگاه فراهم کنیم.

انتهای پیام/