مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ج. ا. در افتتاحیه نمایشگاه لوازم خانگی مطرح کرد؛

حرکت صنعت لوازم خانگی در لبه تکنولوژی

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ج. ا. با اشاره به حضور ۲۳۵ شرکت داخلی و ۳۰ شرکت خارجی در بیست‌وپنجمین نمایشگاه لوازم خانگی، از حرکت صنعت لوازم خانگی در لبه تکنولوژی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صدیف بیک‌زاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج. ا. امروز پنج‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ در مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه لوازم خانگی در جمع خبرنگاران، گفت: بیست‌وپنجمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی و صنایع وابسته نسبت به دوره قبل، وضعیت مناسبی دارد و انجمن‌های تولیدی ذی‌ربط امسال نسبت به سال گذشته در نمایشگاه نقش پررنگی داشتند. 

وی با بیان اینکه امسال ۹ سالن نمایشگاهی زیر بار است، ادامه داد: با توجه به استقبالی که امسال از نمایشگاه شد، جا داشت حتی ۵، ۶ سالن دیگر اضافه کنیم زیرا واحدهای دیگر مطالبه حضور در این نمایشگاه را داشتند.  

به گفته مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج. ا. حدود ۳۵ هزار متر مربع فضای مفید و بیش از ۲۰ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی را در این نمایشگاه شاهد هستیم. 

بیک‌زاده در مورد تعداد شرکت‌های حاضر در بیست‌وپنجمین نمایشگاه لوازم خانگی، گفت: ۲۳۵ شرکت داخلی و ۳۰ شرکت خارجی از کشورهای مختلف در این نمایشگاه حضور دارند. 

وی افزود: این نمایشگاه تبدیل به یک پلتفرمی شده که علاوه بر عرضه کالای صرف، محلی برای سیاست‌گذاری برای تبادل دانش، انتقال تکنولوژی و آخرین فناوری‌ها باشد. در این نمایشگاه شاهد واحدهای مطرحی حضور دارند که سهم خیلی پررنگی را در بازار دارند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج. ا. ادامه داد: امیدواریم این نمایشگاه تبدیل به پلتفرمی شود که واحدهای تولیدی علاوه بر تامین تولید داخلی به سمت صادرات بیشتر حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این واحدها در لبه تکنولوژی در برخی از کالاهای صنایع کوچک، متوسط و بزرگ پیش می‌روند و ما با توسعه خدمات نمایشگاهی و حمایت از حضور واحدهای تولیدی در چنین پلتفرم‌هایی می‌توانیم نسبت به خلق تقاضای داخلی و خارجی برای این واحدها بستر آن را در نمایشگاه فراهم کنیم.

