به گزارش ایلنا از وزارت نفت، سعد الکعبی، امروز (پنجشنبه، یکم آبان) در بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) با تأکید بر نقش گاز طبیعی در گذار انرژی جهانی اظهار کرد: گاز، سوختی قابل اعتماد است و می‌تواند به تحقق اهداف مربوط به هوای سالم و محیط‌زیست پایدار کمک کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه گاز طبیعی به یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های انرژی در دوران گذار تبدیل شده و کشورهای مختلف به دنبال استفاده از منابع پاک هستند، نقش گاز در تأمین نیازهای انرژی و کاهش آلاینده‌ها بیش از پیش اهمیت یافته است.

وزیر انرژی قطر تصریح کرد: حمایت کشورهای عضو از توسعه گاز طبیعی و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه بسیار حیاتی است و می‌تواند مسیر دستیابی به انرژی پاک و پایدار را تسهیل کند.

الکعبی در پایان با قدردانی از دبیرکل و رئیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت: از همه کسانی که در برگزاری موفق این نشست نقش داشتند صمیمانه تشکر می‌کنم و برای دوره آینده مجمع آرزوی موفقیت دارم.

