عصر طلایی گاز در جهان آغاز شده است
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) گفت: در سال ۲۰۲۴ مصرف گاز در جهان به بالاترین حد خود رسید و پیشبینی میشود امسال نیز حدود ۶ درصد افزایش یابد که این امر نشاندهنده آغاز «عصر طلایی گاز طبیعی» در جهان است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمد حامل امروز (پنجشنبه، یکم آبان) در بیست و هفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز با تأکید بر اهمیت گاز طبیعی در دوران گذار انرژی گفت: دنیا اکنون در دوره گذار انرژی به سر میبرد و به همین دلیل گاز طبیعی، منبعی پاک، انعطافپذیر و قابل اتکا برای بهبود امنیت انرژی جهان به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش گاز در توسعه بخشهای مختلف اقتصادی افزود: گاز طبیعی افزون بر تأمین انرژی، در امنیت غذایی نیز سهم بهسزایی دارد، زیرا از آن برای تولید کود در صنعت کشاورزی استفاده میشود.
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با اعلام اینکه در سال ۲۰۲۴ مصرف گاز در جهان به بالاترین حد خود رسید و پیشبینی میشود امسال نیز حدود ۶ درصد افزایش یابد، بیان کرد: این امر نشاندهنده آغاز «عصر طلایی گاز طبیعی» در جهان است.
حامل با بیان اینکه خدمت در این نهاد بینالمللی مایه افتخار و مباهات است، بیان کرد: مجمع کشورهای صادرکننده گاز توانسته جایگاه گاز طبیعی را به سطحی که شایسته آن است برساند.
بیستوهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) امروز با حضور وزیران و مقامهای عالیرتبه کشورهای عضو در دوحه، پایتخت قطر در حال برگزاری است و قرار است در ادامه دبیرکل جدید مجمع از سوی اعضا انتخاب شود.