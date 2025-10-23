به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزیر صمت در حاشیه افتتاح نمایشگاه لوازم خانگی امروز پنج‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران، گفت: لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ در حدود ۱۰ درصد رشد را در صنعت لوازم خانگی تجربه کرد.

وی افزود: در شش ماهه گذشته هم اگرچه میزان رشد تولید کاهشی بوده، اما ۴.۵ درصد افزایش صادرات داشتیم.

صادرات لوازم خانگی ۸۰۰ میلیون دلاری می‌شود

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه استراتژی اصلی ما در صنعت لوازم خانگی افزایش صادرات است، افزود: انشالله در دستور کار داریم که به ۸۰۰ میلیون دلار صادرات در افق برنامه دست پیدا بکنیم. همچنین تولید کالاهایی با انرژی‌بری اندک تولید شود مثلا گرید انرژی A تری پلاس و A پلاس و کالاهای لوازم خانگی که مصرف انرژی کمی دارند. در این راستا برنامه‌ریزی کردیم که بتوانیم مواد اولیه این صنعت اعم از محصولات پتروشیمی و فولادی را با تسهیل بیشتری در اختیار این صنعت قرار بدهیم.

به گفته شیخ، در این صنعت نزدیک ۲۲ میلیون قطعه کالا تولید شده است. نزدیک ۲ تا ۳ میلیون قطعه نیز از کشورهای مختلف وارد کشور شده است.

برنامه ما در وزارت صنایع این است که قانون مرزنشینی را به واردات مواد و قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع داخلی و تولیدکنندگان تبدیل کنیم تا آنها تولیدات خود را با کیفیت و با دقت بهتر و با قیمت مناسب‌تری عرضه کنند.

وی افزود: واردات کالاهای ساخته‌شده مشابه تولید داخل با عوارض اندک می‌تواند به کالاهای داخلی و تولیدکنندگان آسیب بزند. به همین دلیل، تلاش داریم که قانون ته‌لنجی و مرزنشینی را در جهت تقویت تولید استفاده کنیم.

قیمت لوازم خانگی داخلی پایین‌تر از خارجی است

معاون وزیر صمت در مورد قیمت لوازم خانگی تولید داخل نسبت به خارجی، گفت: قیمت لوازم خانگی تولیدشده در کشور به نسبت کالاهای مشابه پایین‌تر است. همچنین رضایت مشتریان ایرانی از لوازم خانگی بیش از ۸۰ درصد است. ما باید تلاش کنیم که سیاست‌های صنعتی ما مانند همه کشورهای دنیا به سمتی حرکت کند که هم قیمت و هم کیفیت و هم توسعه صادرات در صنعت لوازم خانگی اتفاق بیفتد.

شیخ افزود: ما در حال حاضر یک بازار داخلی پررقابتی را داریم. درست است که رقبای خارجی هم در بازار ما حضور دارند، اما نقش آنها کم‌رنگ‌تر است، ولی همین طور که شما در این نمایشگاه مشاهده می‌کنید، بیش از ۲۰۰ شرکت کوچک و بزرگ هم در این نمایشگاه وجود دارند. ما یک رقابت داخلی را در این صنعت در کشور شکل دادیم و این رقابت داخلی باعث شده که عمق داخلی‌سازی ما از ۵۰ درصد به ۶۰ درصد ارتقا پیدا کند و در حقیقت، قیمت و کیفیت محصولات در حد قابل قبولی باشد.

وی افزود: طبیعی است که از طرق گوناگون هم کالاهایی از خارج از کشور به داخل کشور وارد می‌شود ولی انتخاب اصلی و با اولویت ایرانیان در حوزه لوازم خانگی، صنایعی هست که ساخت ایران است.

