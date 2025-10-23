خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور ۲۴۵ شرکت داخلی و خارجی؛

نمایشگاه لوازم خانگی تهران افتتاح شد

نمایشگاه لوازم خانگی تهران افتتاح شد
کد خبر : 1704110
لینک کوتاه کپی شد.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی با حضور معاون وزیر صمت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی امروز با حضور ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزیر صمت، صدیف بیک‌زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران  و جمعی از فعالان و متخصصان این صنعت برگزار شد. 

این رویداد از امروز، اول آبان ماه ۱۴۰۴، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز به کار کرد و تا چهارم آبان ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه با حضور گسترده شرکت‌های داخلی و خارجی فرصتی برای معرفی تازه‌ترین محصولات و فناوری‌های صنعت لوازم خانگی فراهم کرده است.

این رویداد با حضور ۲۳۵ شرکت داخلی و ۲۰ شرکت خارجی از کشورهایی همچون آلمان، ژاپن، چین و برزیل برگزار می‌شود و انواع لوازم برقی، محصولات سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات صوتی و تصویری و همچنین قطعات و ماشین‌آلات وابسته در آن عرضه خواهد شد. سالن‌های تحت پوشش نمایشگاه شامل سالن‌های ۱۸، ۲۷، ۳۱ آ، ۳۱ ب، ۳۵، ۳۸، ۳۸ آ، ۳۸ ب و ۴۴ به همراه فضای باز است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، ایجاد بستری برای تقویت تعامل میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی، معرفی نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید و توسعه شبکه‌های تجاری است. شرکت‌کنندگان می‌توانند با استفاده از فرصت حضور در این نمایشگاه، با روندهای نوین صنعت آشنا شده و همکاری‌های مشترک تجاری و صنعتی خود را گسترش دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ