نمایشگاه لوازم خانگی تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی امروز با حضور ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزیر صمت، صدیف بیک‌زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و جمعی از فعالان و متخصصان این صنعت برگزار شد.

این رویداد از امروز، اول آبان ماه ۱۴۰۴، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز به کار کرد و تا چهارم آبان ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه با حضور گسترده شرکت‌های داخلی و خارجی فرصتی برای معرفی تازه‌ترین محصولات و فناوری‌های صنعت لوازم خانگی فراهم کرده است.

این رویداد با حضور ۲۳۵ شرکت داخلی و ۲۰ شرکت خارجی از کشورهایی همچون آلمان، ژاپن، چین و برزیل برگزار می‌شود و انواع لوازم برقی، محصولات سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات صوتی و تصویری و همچنین قطعات و ماشین‌آلات وابسته در آن عرضه خواهد شد. سالن‌های تحت پوشش نمایشگاه شامل سالن‌های ۱۸، ۲۷، ۳۱ آ، ۳۱ ب، ۳۵، ۳۸، ۳۸ آ، ۳۸ ب و ۴۴ به همراه فضای باز است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، ایجاد بستری برای تقویت تعامل میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی، معرفی نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید و توسعه شبکه‌های تجاری است. شرکت‌کنندگان می‌توانند با استفاده از فرصت حضور در این نمایشگاه، با روندهای نوین صنعت آشنا شده و همکاری‌های مشترک تجاری و صنعتی خود را گسترش دهند.

