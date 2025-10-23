فاز جدید توسعه میدان ابوذر در آیندهای نزدیک آغاز میشود
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از رشد قابل توجه فعالیتهای اجرایی در پروژه احداث خط لوله میدان نفتی ابوذر خبر داد و گفت: با تداوم روند کنونی، فاز جدید توسعه این میدان در آیندهای نزدیک اجرایی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، احمدرضا راستی در جریان بازدید از روند پیشرفت پروژه احداث خط لوله میدان ابوذر، از آغاز فاز جدید توسعه این میدان و شتاب چشمگیر فعالیتها در ماههای اخیر خبر داد و اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و حمایتهای مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پروژه احداث خط لوله میدان ابوذر پس از عبور از موانع ناشی از تحریمها و برخی مشکلات سنواتی، وارد مرحله اجرایی تازهای شده است.
وی با بیان اینکه عملیات پوشش لولههای جدید با بهرهگیری از فناوریهای روز و بهصورت کاملاً بومی در سایتهای بندر ماهشهر به پایان رسیده و هماکنون ادامه آن در یارد خرمشهر در حال اجراست، افزود: همچنین عملیات تجهیز و آمادهسازی شناور لولهگذار منحصربهفرد با اتکا به توان مهندسی و ساخت داخل در دست انجام است و تعهد اجرای این مرحله از سوی شرکت تأسیسات دریایی ایران بهعنوان پیمانکار طرح اعلام شده است.
بازسازی خط لوله میدان ابوذر برای استمرار تولید
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای این پروژه تأکید کرد: بر اساس برنامه زمانبندی و تعهد پیمانکار پیشبینی میشود در آینده نزدیک، شناور لولهگذاری مجهز به تجهیزات کاملاً داخلی با حمایت شرکت نفت فلات قاره، عملیات اجرایی بخش دریایی را آغاز کند. این اقدام گامی مهم در مسیر خوداتکایی و توسعه پایدار صنعت نفت کشور است.
راستی با اشاره به اقدامهای انجامشده برای استمرار تولید از میدان ابوذر تصریح کرد: خط لوله جایگزین که از سال گذشته بهدلیل بروز نشتی سبب توقف موقت تولید شده بود، طی ماههای گذشته با تلاش مستمر متخصصان شرکت نفت فلات قاره ایران تعمیر و احیا شد.
وی با بیان اینکه در این فرآیند، با تهیه و اجرای دقیق دستورعملهای ایمنسازی، ایزولاسیون و تمیزکاری در سرویس، مراحل بازگرداندن خط لوله به مدار بهرهبرداری بهصورت تدریجی انجام گرفت و بهمرور ظرفیت انتقال نفت افزایش یافت، اظهار کرد: اقدامهای انجامشده در میدان ابوذر نماد توان، دانش و تعهد نیروهای متخصص شرکت نفت فلات قاره ایران در مسیر تحقق اهداف تولید پایدار و صیانت از منابع ملی است.