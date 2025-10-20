هفتهای درخشان برای تیم دوچرخهسواری پتروشیمی تبریز؛
قهرمانی در لیگ پیست جوانان و صدرنشینی در رنکینگ تیمی کراسکانتری کوهستان
تیم دوچرخهسواری این شرکت در هفتهای پرافتخار، موفق شد با درخشش در دو رشتهی پیست و کوهستان، افتخارات تازهای را به نام خود ثبت کند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در مرحله نخست لیگ پیست جوانان کشور که در مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد، رکابزنان پتروشیمی تبریز با عملکردی مقتدرانه، عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کردند و در بیشتر مواد مسابقه بر سکوی نخست ایستادند.
در ماده اسپرینت، حسین دلفی و امیررضا علیپور – دو رکابزن جوان و خوشاخلاق پتروشیمی تبریز – به ترتیب مقامهای اول و دوم را کسب کردند و آریا بختیاری از تیم مس کرمان در جایگاه سوم قرار گرفت.
در اسپرینت تیمی نیز تیم پتروشیمی تبریز با اقتدار صدرنشین شد و تیمهای مس کرمان و هیئت دوچرخهسواری تبریز به ترتیب دوم و سوم شدند.
در اومنیوم، آروین جواهری و آرش میرباقری، قهرمانان نامآشنای آسیا، رتبههای اول و دوم را به خود اختصاص دادند. طبق آییننامه فنی مسابقات، علی گلستانی که در جایگاه سوم قرار داشت، رتبه خود را به نفر چهارم واگذار کرد.
در کایرین، امیررضا علیپور و حسین دلفی بار دیگر بر سکوی اول و دوم ایستادند و مقام سوم با تصمیم داوران به نماینده تیم مس رفسنجان رسید.
در تعقیبی انفرادی نیز آرش میرباقری و آروین جواهری از پتروشیمی تبریز به ترتیب مقامهای اول و دوم را به دست آوردند و مقام سوم مطابق مقررات فنی به نفر چهارم از تیم مس رفسنجان تعلق گرفت.
این آیین نامه فنی، گرچه باعث واگذاری برخی مدالها شد، اما هرگز از ارزش و نقش کلیدی علی گلستانی در موفقیتهای چشمگیر تیم پتروشیمی نکاست.
از سوی دیگر، در رقابتهای لیگ کوهستان – رشته کراسکانتری جوانان، پارسا برخورداری از تیم پتروشیمی تبریز با عملکردی چشمگیر عنوان قهرمانی کشور را کسب کرد. همچنین امیرحسین میرزایی و هومن جلالزاده، دیگر رکابزنان این تیم، به ترتیب در جایگاههای پنجم و ششم قرار گرفتند. در نتیجه، پتروشیمی تبریز با کسب بیشترین امتیاز در صدر رنکینگ تیمی کشور قرار گرفت.
مرحله پایانی لیگ کوهستان هفته آینده در گرگان برگزار خواهد شد و بر اساس عملکرد درخشان مراحل پیشین، انتظار میرود رکابزنان پتروشیمی تبریز همچنان در صدر جدول باقی بمانند.
این موفقیتها حاصل تلاش مستمر، انسجام تیمی و انگیزه بالای ورزشکاران پتروشیمی تبریز است که با روحیهای قوی و حرفهای، جایگاه این شرکت را در عرصه ورزش کشور بیش از پیش تثبیت کردهاند.