استاندار گیلان:
دریای خزر بهعنوان یک ظرفیت بالقوه در تجارت در حال فراموشی است
استاندار گیلان با بیان اینکه دریای خزر دارای ظرفیتهای بالقوه برای حمل کالاست، گفت: ما از فرودگاه رشت یک خط هوایی به سمت آستاراخان افتتاح کردیم، اما تجار ما از مسیرهای دیگر استفاده میکنند و دریای خزر همچنان بهعنوان یک ظرفیت بالقوه در حال فراموشی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز دوشنبه در آیین افتتاح بیستودومین اجلاس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر، گفت: موضوع اصلی بحث، استفاده از ظرفیتهای دریای خزر است. ما در این دریا، بیش از ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر ایجاد کردهایم و طی حداقل سه دهه اخیر، تمامی پنج کشور حاشیه دریای خزر، بنادر خود را بهروز کردهاند و زیرساختهای ریلی را نیز توسعه دادهاند.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال، جمهوری آذربایجان در بندر آستارا به خاک جمهوری اسلامی ایران متصل است. ما به بندر امیرآباد و بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی نیز دسترسی ریلی داریم. بنابراین، زیرساختهای ریلی و دریایی در این سه دهه فراهم شده است. اما در عمل، تنها ظرفیت حداکثر ۲۵ میلیون تن کالا استفاده شده است. در خوشبینانهترین حالت، این رقم تنها ۲۵ درصد از ظرفیت بنادر خزر یا کاسپین مربوط به هر پنج کشور است.
استاندار گیلان با بیان اینکه واقعیت این است که وقتی ما کالایی تخلیه میکنیم، بندر مقابل بارگیری میکند و در واقع، حجم واقعی کالا حدود ۱۲ میلیون تن است، گفت: ظرفیت بار روسیه و ایران بیش از یک میلیارد تن است و اگر قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان را نیز اضافه کنیم، این عدد به ۱.۳ میلیارد تن میرسد. اما کمتر از ۲ درصد از ظرفیت دریای خزر استفاده میشود.
حقشناس ادامه داد: اگر به حجم کانتینری که از هند از طریق کانال سوئز به روسیه میرسد نگاه کنیم، بر اساس آمار، دو خط کشتیرانی روسیه حدود ۱۰۰ هزار کانتینر جابهجا میکنند. اما عملکرد بنادر ایران در سال گذشته زیر ۲۰ هزار کانتینر بوده است و قزاقستان نیز زیر ۴۰ هزار کانتینر.
وی در مورد ظرفیتهای تبادلات میان ایران و قزاقستان از طریق این دریا، گفت: دریای خزر تا قبل از انقلاب اسلامی بهعنوان آخر دنیا دیده میشد و به نظر میرسد که دیگران نیز چنین نظری داشتند. اما واقعیت این است که اتفاقات مهمی در حال وقوع است. بهعنوان مثال، ۲۸ میلیون تن تولید غلات در قزاقستان بهعنوان انبار غله جهان، بخش بسیار ناچیزی از بنادر ایران حمل میشود. چوب و فولاد نیز به همین شکل است. در چند ماه گذشته، ما کالاهای ترکیه را به بندر کاسپین و سپس به ترکمنستان منتقل کردهایم و همچنین مواد شیمیایی و فولاد از روسیه به بندر ما آمده و به ترکمنستان رفته است.
استاندار گیلان در مورد زیرساختهای ایجادشده برای تبادلات میان کشورهای حوزه خزر، گفت: بهتازگی، ما از فرودگاه رشت یک خط هوایی به سمت آستاراخان افتتاح کردیم، اما تجار ما از مسیرهای دیگر استفاده میکنند و دریای خزر همچنان بهعنوان یک ظرفیت بالقوه در حال فراموشی است.
حق شناس با اشاره به ظرفیتهای بالقوه خزر برای حمل کالا، گفت: در طول یک قرن گذشته، ما سه پدیدهی پسروی و بالا آمدن آب دریای خزر را تجربه کردهایم که تهدیدی برای ما بوده است. با این حال، دریای خزر هنوز هم مورد توجه و دارای ظرفیتهای بالقوه برای حمل کالاست. اکتشافات گازی و نفتی در حال انجام است و تغییرات جهانی نشان میدهد که بار دنیا به سمت هند، چین، روسیه و کشورهای همسایه در حال حرکت است.
وی خاطرنشان کرد: ما باید از این فرصتها استفاده کنیم و امکانات نرمافزاری را به کار بگیریم. دستور دولت و علاقهمندی نخست وزیر روسیه به ساخت راهآهن رشت به آستارا خان است. از ۱۶۲ کیلومتر، ما در شش ماه گذشته ۶۰ کیلومتر را آزاد کردهایم و متعهدیم که بقیه را تا پایان سال شمسی به اتمام برسانیم. در نهایت، ما باید حلقه مفقوده ریلی را ایجاد کنیم تا چهار کشور همسایه بتوانند از این امکانات بهرهبرداری کنند.