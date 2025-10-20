سه روستای ثبت جهانی هوشمندسازی می شوند

به گزارش ایلنا، محمدمحسن صدر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سازمان فناوری اطلاعات ایران آمادگی دارد مطابق‌ دستور وزیر محترم ارتباطات با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سه روستای ثبت جهانی را با همکاری بخش خصوصی کاملا هوشمند سازی کند تا بتوانیم ایران جان را به جهان بیشتر معرفی کنیم.

سه روستای ایران، درخشان در فهرست «بهترین روستاهای گردشگری جهان» از نگاه سازمان جهانی گردشگری (UNWTO). کندلوس از مازندران، شفیع‌آباد از کرمان و سهیلی از قشم، هر یک با ابتکار و مشارکت مردم، توانستند به الگویی جهانی از گردشگری پایدار تبدیل شوند. در این گزارش تصویری، روایتِ امید، تلاش و خلاقیت مردمی را می‌بینیم که از دل کوه، کویر و دریا، جهانی تازه ساخته‌اند.

