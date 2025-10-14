وزیر جهاد کشاورزی در همایش ملی «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» :
امنیت غذایی، نیاز ملی و راهبردی است/خودکفایی، اصل اساسی در سیاستهای کشور است
وزیر جهاد کشاورزی در همایش ملی «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» بر ضرورت خودکفایی در تولید محصولات اساسی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در همایش ملی «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» با تأکید بر ضرورت خودکفایی در تولید محصولات اساسی گفت: امنیت غذایی قابل تعویق نیست و برای دستیابی به آن باید از ظرفیت علم، فناوری و سرمایهگذاری پایدار حداکثر استفاده را برد.
امنیت غذایی، مسألهای جهانی و راهبردی است
وزیر جهاد کشاورزی با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از برگزارکنندگان همایش اظهار کرد: موضوع امنیت غذایی در سالهای اخیر به یکی از مسائل اصلی جهان تبدیل شده است. بهویژه پس از جنگ اوکراین، مفاهیم تازهای در این حوزه شکل گرفته و نظریههای قدیمی مبنی بر وفور غذا در جهان دیگر اعتبار ندارند.
وی افزود: امروز امنیت غذایی به ابزاری سیاسی و حتی سلاحی خطرناک تبدیل شده است؛ همانگونه که در ماههای اخیر در غزه شاهد استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاحی علیه مردم بودهایم.
امنیت غذایی تعطیلبردار نیست
نوری قزلجه با اشاره به تأکید قانون اساسی و منویات رهبر انقلاب بر خودکفایی غذایی گفت: امنیت غذایی تعطیلبردار نیست و نمیتوان آن را موقتاً متوقف کرد. زمانی عدهای درج چنین اصولی در قانون اساسی را افراطی میدانستند، اما امروز روشن شده که این نگاه تا چه اندازه آیندهنگرانه بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: منابع آبی و خاکی کشور محدود است و برای عبور از این چالش باید برخلاف جریان طبیعی حرکت کنیم. تنها راه ممکن، تکیه بر علم، فناوری و افزایش بهرهوری است تا بتوان از منابع محدود، تولید بیشتری به دست آورد.
او افزود: تأمین مالی نیز در این مسیر نقش کلیدی دارد. طبق برنامههای توسعه، باید ۱۵ درصد منابع بانکی به کشاورزی اختصاص یابد، اما تاکنون این هدف محقق نشده است.
کشاورزان ایرانی توانمند و نوآورند
نوری قزلجه کشاورزان ایرانی نشان دادهاند که میتوانند ادامه داد: در گذشته واردکننده لبنیات بودیم، اما امروز مواد اولیه برخی برندهای جهانی از ایران تأمین میشود. همچنین در صنعت طیور، ضریب تبدیل از ۲/۵ به حدود ۱/۴ کاهش یافته که نشاندهنده رشد بهرهوری است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون سرمایهگذاری در کشاورزی جذاب شده است؛ بهویژه در بخش گلخانههای هایتک که بازگشت سرمایه در کمتر از سه سال اتفاق میافتد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیتهای خالی در صنایع تبدیلی گفت: در حوزههایی مانند آردسازی، روغنکشی و خوراک دام ظرفیتهای بلااستفاده بسیاری وجود دارد که میتواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند.
او افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی، صادرات بخش کشاورزی در سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته و تراز تجاری این بخش از منفی ۱۱ به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است.
امنیت غذایی، نیاز ملی و راهبردی
نوری قزلجه در پایان تأکید کرد: امنیت غذایی باید به اجماع ملی تبدیل شود. در سال «سرمایهگذاری»، وزارت جهاد کشاورزی رفع موانع سرمایهگذاری را در اولویت قرار داده و در تلاش است با همکاری نظام بانکی، دانشگاهها و بخش خصوصی، مسیر رشد پایدار و ارتقای امنیت غذایی کشور را هموار کند.