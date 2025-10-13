خبرگزاری کار ایران
در افتتاحیه نمایشگاه دام و طیور مطرح شد؛

دامداران: نهاده دامی در بازار نیست/ نوری: تامین می‌کنیم

وزیر جهاد کشاورزی در افتتاحیه نمایشگاه دام و طیور در پاسخ به انتقاد دامداران مبنی بر کمبود نهاده‌های دامی، گفت: در تامین نهاده‌های دامی مشکلی نداریم و مواردی از این دست حل می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، امروز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در مراسم افتتاح بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته، گفت: ایران از نظر کیفیت و بهره‌وری جزو کشورهای برتر جهان است و در پرورش گاو شیری، پس از ایالات متحده در رتبه دوم جهانی قرار دارد که افتخاری بزرگ برای دامپروران کشور است.

وی با بیان اینکه در صنعت طیور نیز امروز به ضریب تبدیل بسیار مطلوبی دست یافته‌ایم، ادامه داد: اکنون با تلاش مرغداران، دامداران و متخصصان داخلی محقق شده است. ارزش اقتصادی صنعت تولید گوشت سفید در کشور بیش از ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بدون در نظر گرفتن بخش آبزیان و سایر زیرشاخه‌ها است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توانمندی‌های زیرساختی کشور اظهار داشت: ایران با برخورداری از آب‌های آزاد در جنوب، دریاچه بین‌المللی در شمال و مسیرهای کریدوری شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفیت تبدیل شدن به هاب تأمین غذای منطقه را دارد. این موضوع باید از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله فائو به‌عنوان یک موفقیت مهم جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: با وجود مشکلات اقتصادی، شاخص‌های تولید از جمله جوجه‌ریزی و مصرف نهاده‌ها نشان می‌دهد که روند تولید در کشور رو به رشد است و فضای تولید ملی پویاتر از گذشته عمل می‌کند. این نشانه‌ای امیدبخش برای آینده امنیت غذایی کشور است.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: تامین امنیت غذایی وظیفه‌ای ملی است و تمام برنامه‌ریزی‌ها در این مسیر انجام شده است. با همت دامداران، مرغداران و فعالان بخش کشاورزی، مسیر رشد و پایداری تولید غذایی کشور با قدرت ادامه خواهد یافت و وزارت جهاد کشاورزی نیز رفع مشکلات و نواقص احتمالی را وظیفه خود می‌داند.

به گزارش ایلنا، در پایان این مراسم، دامداران انتقاداتی در مورد کمبود نهاده‌های دامی داشتند.  وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به انتقاد دامداران مبنی بر کمبود نهاده‌های دامی، گفت: در تامین نهاده‌های دامی مشکلی نداریم و مواردی از این دست حل می‌شود.

