خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین وضعیت حقابه ایران از «هیرمند» و «ارس» + ویدیو

آخرین وضعیت حقابه ایران از «هیرمند» و «ارس» + ویدیو
کد خبر : 1699358
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی صنعت آب و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران آخرین وضعیت حقابه ایران در «هیرمند» و «ارس» را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران در  مورد آخرین وضعیت حقابه ایران در «هیرمند» و «ارس» گفت: متأسفانه در چند دهه گذشته، به‌رغم اینکه همسایه شرقی در ادبیات؛ خود را متعهد به معاهده سال ۱۳۵۱ می‌داند، اما خیلی به آن توجه نکرده است. در  سال‌های اخیر، این عدم انطباق معاهده با اتفاقات واقعی بیشتر  شده است. متأسفانه در هیرمند، بند کمال‌خان اشکال مهم فنی دارد. سرریزی در جناح چپ آن تعبیه شده، سرریز آزاد و کناری که آب را به طرف گودال گودزره منتقل می‌کند و رهاسازی آب به طرف ایران فقط از دریچه‌ها و به صورت کنترل شده است. ایران بارها اعتراضات خود را در کانال‌های رسمی و در نشست کمیساران مطرح کرده است. فقط هم اعتراض نبوده، پیشنهادهای عملی برای اصلاح داده‌ایم.

وی افزود: در مورد ارس هم ما بارها  به هر دو همسایه، هم به کشور ارمنستان و هم به کشور ترکیه در جلسات مختلف  اعلام کردیم که سیستم‌های بهره‌برداری و مصرف آب باید به گونه‌ای باشد که منافع مردم ما در سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل حفظ شود و توسعه‌های گذشته آسیب نبیند.

 

 

حجم ویدیو: ۱۵۲.۹۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۴:۰۱ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ