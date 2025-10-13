آخرین وضعیت حقابه ایران از «هیرمند» و «ارس» + ویدیو

به گزارش ایلنا، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران در مورد آخرین وضعیت حقابه ایران در «هیرمند» و «ارس» گفت: متأسفانه در چند دهه گذشته، به‌رغم اینکه همسایه شرقی در ادبیات؛ خود را متعهد به معاهده سال ۱۳۵۱ می‌داند، اما خیلی به آن توجه نکرده است. در سال‌های اخیر، این عدم انطباق معاهده با اتفاقات واقعی بیشتر شده است. متأسفانه در هیرمند، بند کمال‌خان اشکال مهم فنی دارد. سرریزی در جناح چپ آن تعبیه شده، سرریز آزاد و کناری که آب را به طرف گودال گودزره منتقل می‌کند و رهاسازی آب به طرف ایران فقط از دریچه‌ها و به صورت کنترل شده است. ایران بارها اعتراضات خود را در کانال‌های رسمی و در نشست کمیساران مطرح کرده است. فقط هم اعتراض نبوده، پیشنهادهای عملی برای اصلاح داده‌ایم.

وی افزود: در مورد ارس هم ما بارها به هر دو همسایه، هم به کشور ارمنستان و هم به کشور ترکیه در جلسات مختلف اعلام کردیم که سیستم‌های بهره‌برداری و مصرف آب باید به گونه‌ای باشد که منافع مردم ما در سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل حفظ شود و توسعه‌های گذشته آسیب نبیند.

انتهای پیام/