معاون اول رئیسجمهور در آیین گرامیداشت روز ملی اصناف مطرح کرد؛
لزوم بازنگری در قانون اصناف با رویکرد جدید/ از دخالت دولت در بازار خوشحال نمیشویم
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه بازنگری در قانون اصناف با رویکرد جدید لازم است، گفت: جایگاه اصناف باید در اقتصاد کشور ارتقا یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، گفت: اصناف تشکلی است که حداقل در ۶۰ سال گذشته خوش درخشیده است.
وی افزود: از قبل از انقلاب دو واژه "دانشگاه" و"بازار" در کنار یکدیگر نقش کلیدی داشتند.
معاون اول رئیسجمهور با تشکر از اصناف به دلیل کنترل بازار در اسفندماه و شب عید و همچنین جنگ ۱۲ روزه، گفت: اصناف در جنگ ۱۲ روزه تمام توان و امکاناتشان را در ویترین مغازهها گذاشتند و اقدامات خودجوش داشتند.
عارف خطاب به اصناف، گفت: اتکای ما در تنظیم بازار شمایید.
وی با تأکید بر اهمیت اخلاق و تعهد در بازار گفت: بازاری متعهد میداند که این قیمت مربوط به گذشته است و حتی یک ریال مال حلال، برکتی بینهایت دارد، در حالی که هزاران مال حرام هیچ اثری ندارد. این فرهنگ ریشه در سنت و آموزههای ما دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت است؛ زیرا حتی یک شاهی مال حرام میتواند تمام اموال را آلوده کند.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: این فرهنگ متعلق به شماست. شما صاحبان فرهنگ بازار هستید و سابقهای دیرینه در بازار ایران دارید. این نگاه تنها محدود به کشور ما نیست و در مراودات تاریخی با دیگر کشورها نیز مشهود بوده است. وظیفه شماست که این فرهنگ را پاسداری کنید.
وی ادامه داد: اگر ستاد تنظیم بازار، نظام صنفی و اتاق اصناف به جایگاه واقعی خود برسند، دیگر نیازی به دخالت دولت نخواهد بود. ما از دخالت دولت در امور بازار خوشحال نمیشویم، اما گاهی مجبور به این کار هستیم؛ بهویژه وقتی فردی، خدای نکرده، باوجود تذکرات مکرر، دست از سوءاستفاده برنمیدارد.
عارف از بازرسان اتاق اصناف قدردانی کرد و گفت: در این دو دورهای که ستاد تنظیم بازار را جدیتر دنبال کردیم، عملکرد بازرسان شایسته و درخشان بوده است.