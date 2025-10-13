وزیر راه و شهرسازی وارد باکو شد
وزیر راه و شهرسازی کشورمان به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان وارد فرودگاه بینالمللی باکو شد.
به گزارش ایلنا، «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان بامداد دوشنبه ۲۱ مهرماه وارد فرودگاه بینالمللی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد.
برگزاری نشستهای چندجانبه با هیاتهای جمهوری آذربایجان و روسیه در زمینه همکاریهای حملونقل، انرژی و گمرک و بازدید از کریدورهای مرزی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، از مهمترین برنامههای سفر وزیر راه و شهرسازی به این کشور است.
در این نشستها، زیرساختهایی که موجب توسعه کریدور شمال- جنوب از شاخه غربی خواهد شد، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت و درخصوص فرآیندهای مورد نیاز برای عبور مرزی سه کشور از تسهیل عبور و مرور گرفته تا مسائل گمرکی و افزایش ظرفیت بار عبوری، صحبت خواهد شد.