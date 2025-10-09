ذرت، روغن و برنج در صدر فهرست واردات به کشور

به گزارش ایلنا، آمار گمرک نشان می دهد واردات کالای اساسی به کشور در شش ماهه اول سال جاری به ۱۳.۵ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است.

ارزش این میزان کالاهای اساسی در نیم‌سال اول سال جاری به میزان ۹ میلیارد و ۷۴ میلیون دلار بود که به لحاظ ارزش یک و نیم درصد کاهش داشته است.

ذرت، روغن‌های خوراکی و برنج؛‌ عمده‌ترین کالاهای وارداتی

در این مدت سه کالای ذرت، روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام و برنج عمده‌ترین کالاهای اساسی وارداتی به کشور بودند که به ترتیب ۵ میلیون و ۱۹۳ هزار تن ذرت، یک میلیون و ۷۴ هزار تن روغن های خوراکی و ۹۶۵ هزار تن برنج وارد کشور شده است.

افزایش واردات گندم و جو نسبت به سال قبل

همچنین در این مدت واردات جو و گندم نیز افزایش قابل توجهی داشت و از نظر وزنی به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشتند.

واردات ۱۱۸ هزارتن انواع حبوبات در شش‌ماهه اول سال

واردات انواع حبوبات نیز در ۶ ماهه اول سال جاری افزایش داشت و در این مدت ۱۱۸ هزار تن انواع حبوبات به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۸ درصد و به لحاظ ارزش ۳۰ درصد افزایش داشته است.

این گزارش می‌افزاید ۷۲ درصد از کل وزن کالاهای وارداتی کشور در ۶ ماهه اول سال جاری به کالاهای اساسی اختصاص داشته است.

