رشد ١١ درصدی پرداخت تسهیلات وام ازدواج

کد خبر : 1697565
با تمهیدات بانک مرکزی در تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات تکلیفی، شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا 15 مهرماه بیش از 136 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 602 هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرد. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد رشد داشت. همچنین پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 10 درصدی برخوردار است.

به گزارش ایلنا، در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز قوانین بودجه سنواتی کل کشور از ابتدای سال جاری تا 15 مهر ماه بالغ بر 1.112.165 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 332 هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. این میزان، معادل 101 درصد سهمیه تعیین شده روزانه تحقق یافته و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از نظر میزان مبالغ پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 11 درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تا 15 مهر ماه بالغ بر 246.845 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به 270 هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. این میزان، معادل 84 درصد سهمیه تعیین شده روزانه تخقق یافته و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری از نظر میزان مبالغ پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 10 درصدی داشته است.

یادآور می شود به استناد اطلاعات اخذ شده از سامانه وزارت راه و شهرسازی‌ بابت تسهیلات کمک ودیعه مسکن موضوع ماده (9) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (که بخشی از عملکرد شبکه بانکی در اجرای ماده (4) قانون جهش تولید مسکن محسوب می شود) تا تاریخ 12 مهر ماه ۱۴۰۴ از تعداد 1،085،102 متقاضی که به منظور اخذ این تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه نموده اند، تعداد 922،034 متقاضی موفق به اخذ 1،092 هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن شده و تعداد ۱۶۳،۰۶۸ متقاضی نیز در مرحله تشکیل پرونده جهت اخذ تسهیلات مزبور قرار دارند.

 

