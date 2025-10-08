صادرات ۱۴۶۰ تن روغن زیتون ایران

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کریم ذوالفقاری افزود: این میزان فرآورده شامل روغن و کنسرو است که به کشورهای همچون آلمان، ژاپن، ترکیه، امارات، کانادا، بحرین، فرانسه، افغانستان، عراق و روسیه صادر شده است.

وی درباره راهبردهای صنعت زیتون اظهار کرد: نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری، ارتقای استانداردهای بسته‌بندی، توسعه برند ملی و رفع موانع صادراتی از مهم‌ترین راهبردهای پیش‌روی صنعت زیتون کشور به شمار می رود.

ذوالفقاری در همین حال ایجاد زنجیره ارزش منطقه‌ای از تولید تا مصرف، اعطای تسهیلات سرمایه‌ای و اعتباری، برندسازی منطقه‌ای، استفاده از فناوری‌های نوین و مکانیزاسیون در برداشت و روغن‌کشی و ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات را از دیگر راهکارهای توسعه صادرات فرآورده‌های زیتون نام برد.

وی با بیان این که در حال حاضر، ۲۵۴ واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد کشاورزی در زمینه فرآوری زیتون فعال هستند، تصریح کرد: ظرفیت اسمی جذب این واحدهای صنعتی فرآوری بیش از ۳۷۰ هزار تن است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی ادامه داد: از مجموع این واحدهای فراوری، ۶۳ واحد در حوزه روغن‌کشی با ظرفیت حدود ۳۲۴ هزار تن و ۱۹۱ واحد در بخش کنسروسازی با ظرفیت حدود ۴۷ هزار تن فعالیت دارند.

وی گفت: در سال‌های اخیر زیتون به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک باغی، جایگاه ویژه‌ای را در سیاست‌های توسعه کشاورزی کشور به خود اختصاص داده، اما با این حال، بخش قابل‌توجهی از محصول زیتون کشور همچنان به‌صورت خام یا نیمه‌خام عرضه می‌شود که این امر موجب کاهش سود تولیدکنندگان و افت ارزش افزوده این محصول شده است.

ذوالفقاری تاکید کرد: تمرکز بر صنایع تبدیلی نظیر روغن‌کشی، کنسروسازی و فرآوری زیتون پرورده، می‌تواند موجب کاهش خام‌فروشی، تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از زیان کشاورزان شود.

وی با اشاره به این که ایران با بیش از ۵۵ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۹۴ هزار تن زیتون، در میان ۴۳ کشور تولیدکننده زیتون جهان در رتبه هفدهم قرار دارد، اذعان کرد: براساس آمارهای سازمان فائو، بیش از ۲۰ میلیون تن زیتون در جهان تولید می‌شود و منطقه مدیترانه کانون اصلی تولید آن است.

ذوالفقاری اضافه کرد: کشورهایی همچون اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، پرتغال، مراکش، تونس، مصر و الجزایر سهم عمده‌ای از تولید جهانی زیتون را در اختیار دارند.

وی گفت: اسپانیا به‌تنهایی حدود ۴۵ درصد از تولید جهانی روغن زیتون را تأمین می‌کند.

