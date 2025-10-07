کاهش سرانه مصرف آب خانوارهای تهرانی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از کاهش سرانه مصرف آب خانوارهای تهرانی در نیمه نخست امسال خبر داد و از بانوان به عنوان کلیددار مدیریت مصرف آب در منازل نام برد.
به گزارش ایلنا از آبفای تهران، «محسن اردکانی» در جریان بازدید «زهرا بهروزآذر» معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری از مرکز کنترل و هماهنگی آب تهران، با بیان اینکه مصرف سرانه خانوارهای تهرانی در نیمه نخست امسال از ماهانه ۱۶ هزار لیتر به ۱۴ هزار و ۵۰۰ لیتر بطور متوسط کاهش یافته است، گفت: در این مدت، با انجام پروژههای مختلف در چهار محور، تولید و مصرف آب تهران ۶۵ میلیون مترمکعب با مدیریت مصرف و اقدام های فنی کاهش یافت.
وی ارتقای ظرفیت و توان تصفیه و ذخیرهسازی، نوسازی و بهسازی شبکه آبرسانی، هوشمندسازی و مدیریت بهینه و بهبود مدیریت مصرف را محورهای چهارگانه پروژههای افزایش پایداری شبکه آبرسانی تهران و گذر از شرایط کمآبی در تابستان امسال برشمرد و افزود: اگر لطف خداوند، حمایت و پشتیبانیهای وزیر نیرو و مسئولان بالادستی، مجاهدت و تلاش شبانهروزی مجموعه همکاران آبفای استان تهران و همکاری مردم نبود، شرایط سختی برای تامین آب شهروندان به وجود میآمد.
بهگفته وی، همراهی شهروندان با برنامهها و اقدامهای آبفای استان تهران در مدیریت مصرف آب موجب شد شمار مشترکان خوشمصرف تهران از ۲۹ به ۳۴ درصد افزایش و در مقابل شمار مشترکان پرمصرف از ۶۴ به ۶۱ درصد و شمار مشترکان بدمصرف از هفت به پنج درصد کاهش یابد.
اردکانی یکی دیگر از اقدامهای موثر در گذر از شرایط سخت کمآبی تهران در تابستان امسال را تسریع در اجرای خط دوم انتقال آب سد طالقان به تهران اعلام و خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه ظرفیت تامین آب تهران از این سد افزایش یافته است و در آیندهنزدیک ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه دیگر ظرفیت جدید تامین آب از سد طالقان به بهرهبرداری میرسد.
وی با این حال، کلید رفع ناترازی بین منابع و مصارف آب تهران را مدیریت مصرف و استمرار همکاری شهروندان در این زمینه اعلام و تصریح کرد: در شرایطی که سرانه آب تجدیدشونده در کشور ۱۲۲۷ مترمکعب به ازای هر نفر در سال است، این میزان در استان تهران با احتساب دو سد طالقان و لار ۳۵۰ مترمکعب و بدون احتساب این دو سد فقط ۱۸۰ مترمکعب است که به مفهوم کمبود مطلق آبی از آن یاد میشود.
اردکانی با یادآوری این نکته که همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب موجب شده است میزان مصرف روزانه آب در تهران به اندازه کل مصرف روزانه شهری نظیر یزد کاهش یابد، افزود: این آمار نشاندهنده اهمیت بالای همراهی شهروندان در موضوع مدیریت مصرف آب است و در این میان، بانوان به عنوان کلیددار مدیریت مصرف آب در منازل نقش مهمی برعهده دارند.
وی با قدردانی از حضور معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری در شرکت آبفای استان تهران، به فعالیتهای این شرکت در جهت آگاهبخشی و همراه ساختن بانوان تهرانی با فعالیتها و برنامههای مدیریت مصرف آب اشاره و بر آمادگی برای تقویت این برنامهها و همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت بانوان در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب تاکید کرد.