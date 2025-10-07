به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد بهشتی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر در مراسم روز جهانی اسکان بشر اظهار داشت: عنوان اسکان بشر عنوان مهمی است و باید دید چه چیزی ایجاد آرامش می‌کند؟ وقتی که همه چیز سر جای خود باشد می‌توان آرامش را احساس کرد.

وی ادامه داد: به دانشجویانم می‌گویم عکس‌های سال ١٣٣۵ را نگاه کنند که مهمترین اسناد شهرسازی است و در تصاویر همه چیز در شهرسازی و طبیعت سر جای خود است.

بهشتی با اشاره رشد جمعیت در سالهای دور در اصفهان گفت: این افزایش جمعیت، جواهری به نام اصفهان را به ما داد و نکته این است که افزایش جمعیت همیشه خرابی به بار نمی‌آورد و نوع مواجه ما با این موضوعات مهم است و می تواند مخل باشد.

وی تاکید کرد: ایران سرزمین بی قرار است بطوریکه در یک سال ١٣٩٨ حدود ۵٨٠٠ رویداد مخرب رخ داد در حالی که در تمام اروپا این میزان رویداد رخ نداده است. حال اینکه ما به این بی قراری اضافه کردیم و شاید عامل جمعیت و تغییرات اقلیمی عامل این وضعیت موجود نباشد بلکه عامل اصلی نوع مواجه ما با سرزمین ایران است .

بهشتی ادامه داد: امروز ما با موضوع فرونشست و تنش‌های آبی مواجه هستیم، این بحران برای همه آشکار است اما عمومی شدن این موضوع چقدر باعث شده که اقدام عاجل انجام دهیم؟ امروز در خوزستان شاهد موج مهاجرت هستیم این مهاجران کجا می روند؟ آیا دو استان مازندران و گیلان آمادگی پذیرش این میزان جمعیت را دارند؟

وی تاکید کرد: در حال حاضر، یزد بیش از ۶٠٠ هزار نفر جمعیت دارد و پیش بینی ما این است که در ١٠ سال آینده این جمعیت به ١٠٠ هزار نفر می رسد و کوهرنگ دیگر آب نخواهد داشت، این میزان جمعیت که از یزد فرار می‌کنند کجا می‌روند ؟

بهشتی گفت: امروز در سیاهکل، بنگاه‌های معاملات ملکی اصفهانی هستند و وزارت راه و شهرسازی باید این موضوعات را مانیتور کند. در برابر با این موج مهاجرت آیا دو استان مازندران و گیلان آماده این میزان مهاجران هستند؟ در حالی که این دو استان خود با مشکلات فاضلاب و پساب مواجه هستند و باید برای این وضعیت کاری کنیم.

وی افزود: این خانه آتش گرفته است و باید هر چه سریع‌تر اقدامی صورت بگیرد.

بهشتی اظهار داشت: چرا قیمت مسکن و ملک در خوانسار در چند سال گذشته به طور نجومی افزایش پیدا کرده؟ دلیل این میزان مهاجرت، آب خوانسار است. اگر این هجوم جمعیت کنترل نشود به تهاجم تبدیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: این شهرنشینی ایران ناشی از رشد مدنیت نبوده و نیست بلکه به دلیل اضطرار است.

