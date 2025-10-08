یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایلنا:
حذف صفر به تنهایی تورم را کاهش نمیدهد
یک کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که تنها حذف صفر از پول ملی نمیتواند در کنترل تورم اثرگذار باشد. اساس این اقدام این است که کارهای محاسباتی را ساده می کند مگر اینکه سیاستهای تثبیت پولی در کنار آن به اجرا برسد.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آثار حذف چهار صفر از پول ملی اظهار داشت: واقعیت این است که تنها حذف صفر از پول ملی نمیتواند در کنترل تورم اثرگذار باشد. اساس این اقدام این است که کارهای محاسباتی را ساده می کند مگر اینکه سیاستهای تثبیت پولی در کنار آن به اجرا برسد.
وی ادامه داد: این اقدام شاید تا حدودی بر روی انتظارات تورمی اثرگذار باشد، آن هم در شرایطی که روند شاخصهای و متغیرها مثبت باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: به این معنا که بگوییم سیاست حذف صفر به تنهایی موجب شده که تورم کاهش پیدا کند، در هیچ کجای دنیا این اتفاق رخ نداده است. در تمام دنیا در صورتی حذف صفر از پول ملی اثر گذار بوده که، این کشورها ابتدا سیاست مهار تورم را به اجرا رساندهاند و پس از نزولی شدن نرخ تورم و ثبات اقتصادی و تثبیت قیمتها، نسبت به حذف صفر از واحد پولی خود اقدام کردهاند و این اقدام هم تثبیت قیمتی را تقویت کرد.
عزتی افزود: تاکید دارم که هیچ کشوری صرف اینکه صفر از واحد پولی خود حذف کند، نتوانسته نرخ تورم را کاهش دهد و اثری در متغیرهای اقتصادی نداشتهاست.
وی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه حذف صفر از پول هزینهزا است، ادامه داد: برخلاف این اظهارات، حذف صفر از پول هزینه زیادی ندارد البته انتشار اسکناس هزینههایی دارد که این هزینه هم محدود است، الان در اسکناسهای موجود تا حدودی می توان اثر حذف صفر را دید، از سوی دیگر اسکناسهای فرسوده هم از رده خارج میشوند و اسکناسهای جدید جای آنها را میگیرد .
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل موثر در کنترل تورم اظهار داشت: مجموعه عوامل موجب افزایش تورم میشوند حال اینکه در ایران بخشی از این عوامل مانند تحریمها، فضای امنیتی و سیاسی خارج از کشور و روابط خارجی اساسا خارج از کنترل و اختیار دولت است.
وی افزود: حتی در دو سال اگر قصد برقراری ارتباط بهتر با دنیا به ویژه کشورهای غربی داشتیم، این کشورها همکاری میکردند اما از یک سال گذشته کشورهای غربی تمایلی به بهبود وضعیت اقتصادی ایران ندارند و به همین دلیل مذاکرات اخیر نتیجهای نداشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای کنترل نرخ تورم باید بر روی عوامل اثرگذار داخلی تمرکز داشته باشیم، گفت: در داخل کشور عواملی مانند کاهش تولید، تبلیغ و تشدید مصرف، کسری بودجه و به دنبال آن استقراض از نظام بانکی و انتشار اوراق و پول و عامل مهم انتظارات تورمی بر نرخ تورم اثرگذار هستند و میتوانند پایه پولی را افزایش دهند و با افزایش پایه پولی، نقدینگی افزایش پیدا میکند و در نهایت نرخ تورم بالا میرود.