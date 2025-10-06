میانگین مصرف روزانه ۲۰۶ میلیون مترمکعب گاز خانگی
بررسی آمار مصرف گاز در هفته نخست مهر نشان میدهد نیروگاهها همچنان بیشترین مصرف را دارند و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با میانگین روزانه بیش از ۲۰۶ میلیون مترمکعب روند افزایشی داشتهاند.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بررسی روند مصرف گاز در سه مصرفکننده نخست کشور در بازه زمانی پنجم تا ۱۱ مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد نیروگاهها با بیشترین سهم مصرف، همچنان در رتبه نخست قرار دارند. پس از آن، بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء و صنایع عمده در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
شنبه، پنجم مهر: نیروگاهها ۲۸۲.۵۶ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۱.۸۷ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۹۷.۹۲ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۵۲ میلیون و ۳۵۰ هزار مترمکعب بود.
یکشنبه، ششم مهر: مصرف نیروگاهها به ۲۹۸.۰۱ میلیون مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۷۳.۸۱ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۹۵.۳۱ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف این روز ۶۶۷ میلیون و ۱۳۰ هزار مترمکعب ثبت شد.
دوشنبه، هفتم مهر: نیروگاهها ۲۸۳.۳۹ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۱.۷۸ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۰۵.۷۷ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۶۰ میلیون و ۹۴۰ هزار مترمکعب بود.
سهشنبه، هشتم مهر: نیروگاهها ۲۷۶.۳۹ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۱.۶۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۰۸.۹۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف این روز ۶۵۶ میلیون و ۹۴۰ هزار مترمکعب ثبت شد.
چهارشنبه، نهم مهر: مصرف نیروگاهها ۲۷۵.۲۸ میلیون مترمکعب بود. صنایع عمده ۱۷۵.۲۴ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۰۴.۴۶ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۵۴ میلیون و ۹۸۰ هزار مترمکعب گزارش شد.
پنجشنبه، ۱۰ مهر: نیروگاهها ۲۶۳.۵۳ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۳.۹۳ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۲۰.۲۴ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف در این روز ۶۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب بود.
جمعه، ۱۱ مهر: مصرف نیروگاهها ۲۵۲.۴۴ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۳.۳۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۱۰.۸۱ میلیون مترمکعب ثبت شد. مجموع مصرف این روز ۶۳۶ میلیون و ۵۷۰ هزار مترمکعب بود.
نتایج مصرف گاز در هفته نخست مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد نیروگاهها با میانگین روزانه حدود ۲۷۶ میلیون مترمکعب همچنان بزرگترین مصرفکننده گاز کشور هستند. در همین حال بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء روند افزایشی داشتند و بیشترین مصرف روزانه این بخش با ۲۲۰ میلیون و ۲۴۰ هزار مترمکعب در روز پنجشنبه به ثبت رسید.