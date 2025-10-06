به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رفیعی‌پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور امشب ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس برگزار شد، گفت: پروتکل‌های دامپزشکی شامل اقدامات پیشگیرانه، کنترل و مبارزه با بیماری‌ها، مراقبت‌های فعال و غیرفعال، درمان و در نهایت ریشه‌کنی بیماری‌هاست. این مجموعه توسط نیروهایی تحصیل‌کرده، مهربان، دقیق و عاشق خدمت به سلامت جامعه اداره می‌شود.

وی ادامه داد: دامپزشکی ایران قدمتی چند هزار ساله دارد. این پیشینه ما را متعهد می‌سازد تا دامپزشکی امروز ایران را به دامپزشکی جهانی تبدیل کنیم.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه عصری زندگی می‌کنیم که مرزها از میان رفته و وابستگی متقابل کشورها افزایش یافته است، گفت: بیماری‌های نوپدید، اپیدمی‌ها و پاندمی‌ها سلامت و اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند، بنابراین دامپزشکی ایران باید جهانی و دانش‌بنیان شود تا بتواند نقش مؤثری در مقابله با این تهدیدات ایفا کند.

وی با اشاره به جایگاه دامپزشکی در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی تصریح کرد: دامپزشکی کشور وظیفه خطیری در تحقق امنیت غذایی و اجرای برنامه هفتم توسعه بر عهده دارد. از این‌رو، باید به سمت دامپزشکی دانش‌بنیان متکی بر فناوری‌های نوین مانند انفورماتیک، فناوری هسته‌ای و علوم نو حرکت کنیم.

رفیعی‌پور با بیان اینکه دامپزشکی تنها تولیدکننده غذا نیست بلکه باید به سمت اقدامات تجدیدپذیر و پایدار حرکت کند، افزود: مدیریت صحیح در علوم دامی می‌تواند علاوه بر تولید غذا، به کاهش ضایعات، بازیافت منابع، تولید انرژی پاک و توسعه پایدار کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات نوظهور جهانی گفت: اگر پاندمی جدیدی رخ دهد، منشاء آن احتمالاً از حوزه‌های دامی خواهد بود. در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد میکروب‌ها، ویروس‌ها و انگل‌هایی که در مراکز بیولوژیک جهان نگهداری می‌شوند، از منشأ دامی هستند و می‌توانند در اقدامات بیوتروریستی یا جنگ‌های بیولوژیک به کار روند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به کنترل بیماری‌های دامی، ممکن است تجارت جهانی و امنیت غذایی کشورها دچار بحران شود. اما خوشبختانه با تلاش ۵۰ هزار نیروی دامپزشکی در سراسر کشور، سد ایمنی مستحکمی برای شناسایی سریع بیماری‌های بومی، وارداتی و تهدیدات بیوتروریستی ایجاد شده است.

انتهای پیام/