رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی:
نقش حیاتی و تخصصی دامپزشکان در کنترل بیماریهای مشترک انسان و حیوان
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر نقش حیاتی و تخصصی دامپزشکان در کنترل بیماریهای مشترک انسان و حیوان، حفاظت از گونههای در معرض انقراض و بازپروری حیاتوحش تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امشب ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در همایش گرامیداشت روز ملی دامپزشکی با تاکید بر نقش ارزشمند و مسئولیت خطیر دامپزشکان در کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان و همچنین در حفاظت از محیط زیست، گفت: کشور ما با وجود چالشهای زیستمحیطی، همچنان از تنوع زیستی غنی برخوردار است و حدود ۱۲ درصد از عرصههای سرزمینی ایران تحت عنوان مناطق حفاظتشده، پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی و پناهگاههای حیاتوحش هستند.
وی به تلاش محیطبانان و کارشناسان محیط زیست در حفاظت از زیستگاههای طبیعی، تالابها و جنگلها اشاره کرد و گفت: در این سرزمین علاوه بر انسانها، حیوانات نیز حق حیات دارند و دامپزشکان در حفظ این حق و صیانت از گونههای جانوری نقش بسزایی دارند. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست از توان علمی و تخصصی دامپزشکان بهویژه در زمینه درمان، مراقبت و بازپروری حیاتوحش بهره میبرد.
انصاری با اشاره به افزایش حضور دامپزشکان در حوزه محیط زیست، گفت: بهویژه در زمینههایی مانند درمان و رهاسازی گونههای آسیبدیده، مراقبت از پرندگان و حیوانات بیمار و کنترل بیماریهای مشترک از جمله آنفلوانزای فوقحاد پرندگان که در فصل پاییز بروز بیشتری دارد نقش دامپزشگان پررنگ است. در این زمینه، همکاری میان دامپزشکان و کارشناسان محیط زیست نقشی تعیینکننده در پیشگیری و کنترل بیماریها دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با تأکید بر لزوم حضور تخصصی دامپزشکان در حوزه حیاتوحش گفت: سازمان محیط زیست نیاز مبرم به دامپزشکانی دارد که بهصورت تخصصی در زمینه تیمار، مراقبت و درمان گونههای جانوری فعالیت کنند. امیدواریم با نگاه جدید مدیریتی، بتوانیم اقدامات موثری در حفاظت از گونههای در معرض خطر انقراض انجام دهیم.