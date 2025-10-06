به مناسبت روز تهران منتشر شد؛
کارنامه ششماهه بانک صادرات ایران در استان تهران با تمرکز بر مسئولیتهای اجتماعی
همزمان با ۱۴ مهر، روز تهران و در سالروز برگزاری نخستین جلسه مجلس شورای ملی در کاخ گلستان، بانک صادرات ایران گزارشی از عملکرد ششماهه خود در استان تهران منتشر کرد که نشاندهنده نقش مؤثر این بانک در توسعه شهری، حمایت از معیشت خانوارها و ایفای مسئولیتهای اجتماعی در پایتخت است.
از این میان، ۵۷۳۲ فقره وام ازدواج، ۳۳۵۴ فقره وام فرزندآوری و بیش از ۱۷۰۰ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به شهروندان تهرانی اختصاص یافته که در کنار سایر تسهیلات قرضالحسنه از جمله مشاغل خانگی و وامهای ضروری، نقشی مؤثر در ارتقای رفاه عمومی و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف ایفا کرده است.
بر اساس این گزارش، مانده تسهیلات ریالی و ارزی بانک صادرات ایران در استان تهران از ۲ هزار و ۳۵۹ هزار میلیارد ریال فراتر رفته و این بانک در کنار فعالیتهای حمایتی، سهم قابل توجهی در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، تولیدی و خدماتی استان دارد.
بانک صادرات ایران در سطح ملی نیز طی شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه و حمایتی به ارزش نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده و اعلام کرده است که این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
۱۴ مهر در تقویم رسمی کشور بهعنوان روز تهران نامگذاری شده است؛ روزی که یادآور برگزاری نخستین جلسه مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵ خورشیدی در کاخ گلستان و نقطه عطفی در تاریخ مشروطیت ایران به شمار میرود. این مناسبت فرصتی برای بازخوانی نقش تاریخی پایتخت و تأکید بر مسئولیت اجتماعی نهادهای اقتصادی در مسیر توسعه شهری و رفاه شهروندان تهرانی است.
بانک صادرات ایران با بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی، شبکه گسترده شعب و مأموریتهای توسعهای خود، همچنان اجرای برنامههای حمایتی و تأمین مالی در حوزههای اجتماعی و اقتصادی را در دستور کار دارد و با نگاه به آینده، بر استمرار این مسیر در جهت تحقق عدالت اقتصادی و خدمت به مردم شریف پایتخت تأکید میکند.