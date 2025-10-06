حضور متفاوت سایپا در نمایشگاه خودرو تبریز

خبرگزاری کار ایران
گروه خودروسازی سایپا با مجموعه‌ای متنوع از خودروهای سواری، کار و تجاری در بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودروی تبریز حاضر می‌شود تا جدیدترین محصولات و توانمندی‌های فنی خود را در معرض دید عموم قرار دهد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودروی ایران از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز برگزار می‌شود و گروه خودروسازی سایپا با حضور گسترده و پرقدرت در این رویداد، مجموعه‌ای از محصولات جدید و شاخص خود را به نمایش خواهد گذاشت.

در این نمایشگاه، شرکت‌های زیرمجموعه سایپا از جمله پارس‌خودرو، سایپاسیتروئن، زامیاد، ایران‌کاوه، سایپاآذربایجان، سایپاشیشه، کارگزاری مستقیم برخط بیمه سایپا و نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش تبریز، تازه‌ترین دستاوردها و محصولات خود را معرفی می‌کنند.

در بخش خودروهای سواری، محصولاتی همچون آریا، اطلس اتوماتیک، سیتروئن C3-XR، سیتروئن C5، سیتروئن C5 ایرکراس، پارس‌نوآ، رووی Erx5، سهند اتوماتیک، چانگان uni k  و ۴۲۱P به نمایش گذاشته خواهد شد.

در حوزه خودروهای کار و تجاری نیز وانت زامیاد اکستند (EX)، کامیونت باراد ۶ تن یخچال‌دار، کمپرسی گندم‌بر و کفی سه‌محور ۱۳×۶۰ در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.

از ویژگی‌های این نمایشگاه، فراهم شدن امکان تست رانندگی محصولات جدیدی مانند پارس‌نوآ و سیتروئن C3-XR برای علاقه‌مندان است. همچنین، سایپا با راه‌اندازی کلینیک نظرسنجی مشتریان و برگزاری کارگاه مدیریت تجربه مشتری، به دنبال دریافت بازخورد مستقیم بازدیدکنندگان درباره محصولات و خدمات خود است.

گروه خودروسازی سایپا در سالن امیرکبیر این نمایشگاه، از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان بازدیدکنندگان، فعالان صنعت و علاقه‌مندان به خودرو خواهد بود.

