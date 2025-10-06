شش جایزه یک میلیارد ریالی و ۱۴۸۰ جایزه ۷۴ میلیون ریالی برای فرهنگیان و بازنشستگان کشوری+ اسامی برندگان

او با اشاره به پیشینه ۷۴ ساله بانک صادرات ایران افزود: این بانک به پشتوانه اعتماد مردم، قدمتی افتخارآمیز دارد و رفتار حرفه‌ای کارکنان، گستره وسیع شعب و ظرفیت‌های متعدد بانک صادرات ایران، آن را به پناهگاهی مطمئن برای مشتریان تبدیل کرده است. این بانک در کنار انجام مأموریت‌های خود، همواره راهبردهای نوینی را برای خدمت به مردم دنبال می‌کند.

اقبالی‌راد همچنین ضمن ابراز خرسندی از تداوم همکاری بانک با وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری، ابراز امیدواری کرد که اجرای «جشنواره ۷۴» موجب افزایش رضایتمندی بازنشستگان و فرهنگیان کشور شود.

در بخش دیگری از این مراسم، سید کاظم مرتضوی اسکویی، معاون شعب بانک صادرات ایران، با یادآوری نقش تاریخی این بانک در توسعه اقتصادی کشور گفت: بانک صادرات ایران عمر پربرکتی داشته و کارکنان آن در ایجاد و حمایت از صنایع خرد و کلان کشور نقش مؤثری ایفا کرده‌اند. تداوم همکاری سه نسل از مشتریان، نشان از اعتماد پایدار مردم به این بانک دارد.

وی همچنین آمادگی بانک صادرات ایران را برای گسترش همکاری با صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت آموزش و پرورش و ارائه خدمات ویژه به بازنشستگان و فرهنگیان اعلام کرد.

محمد بداغی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش، در این مراسم با تبریک هفتاد و چهارمین سال تأسیس بانک صادرات ایران و آغاز سال تحصیلی جدید به فرهنگیان و دانش‌آموزان کشور، از همکاری و تعامل روزافزون این بانک با وزارت آموزش و پرورش قدردانی کرد.

وی ضمن تأکید بر نقش بنیادین تعلیم و تربیت در توسعه کشور، نگاه متحولانه بانک صادرات ایران در ارائه خدمات به فرهنگیان را شایسته تقدیر دانست.

بداغی با اشاره به همکاری تازه میان بانک صادرات ایران و وزارت آموزش و پرورش گفت: این همکاری دریچه‌ای نو به سوی خدمات متمایز است و اقدامی بزرگ و ارزشمند در مسیر تکریم مقام معلم به شمار می‌آید. استمرار این تعامل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و رعایت الزاماتی برای خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به فرهنگیان شریف کشور است.

وی همچنین تأکید کرد که بانک صادرات ایران باید با رویکردی تسهیل‌گر و بلندمدت، ارائه خدمات بانکی به فرهنگیان را در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود تقویت کند.

اسامی برندگان خوش‌شانس از گردونه قرعه بیرون آمد

بر اساس این گزارش، جشنواره ۷۴ بانک صادرات ایران که به مناسبت آغاز هفتاد و چهارمین سال فعالیت بانک از ۲۹ مرداد تا ۱۵ شهریور اجرا شد، ویژه فرهنگیان شاغل آموزش و پرورش و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بود. شرکت‌کنندگان با افزایش موجودی و ماندگاری وجوه در حساب‌های سپهری خود، به ازای هر ۱۰ میلیون ریال در هر روز یک امتیاز کسب کردند.

در پایان با انجام قرعه‌کشی، نام ۱۴۸۰ نفر از مشمولان جشنواره شامل ۷۴۰ نفر از فرهنگیان شاغل و ۷۴۰ نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شد.

بر اساس نتایج قرعه‌کشی، دلاور شهسوارزهی از استان سیستان و بلوچستان، فرزاد عرب بافرانی از استان قم و مائده محمدی از استان هرمزگان از میان فرهنگیان شاغل، و همچنین کاظم قدسی از استان خراسان رضوی، پریوش محمدی از استان ​هرمزگان و سخاوت یوسفی از استان فارس از میان بازنشستگان، به عنوان برندگان خوش‌شانس شش جایزه یک میلیارد ریالی معرفی شدند.

