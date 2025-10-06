به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست خبری که در مورد پروژه مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری برگزار شد، گفت: این پروژه بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ICT کشور خواهد بود و تاثیری که این صنعت روی سایر صنایع خواهد گذاشت، تاثیر بزرگی است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به تاریخچه راه‌اندازی شبکه مسی در ارتباطات، گفت: از سال ۱۳۰۳ که توسعه کابل مسی در کشور شروع شد و ارتباطات تلفنی روی کابل مسی ارائه و فراگیر شد و مردم توانستند از سوئیچ‌های مکانیکی و آنالوگ تلفن و سپس سوئیچ دیجیتال روی کابل مسی استفاده کنند، این فرایند در کشور ما ۱۰۰ سال طول کشید.

وی ادامه داد: امروز که ما می‌خواهیم مهاجرت تکنولوژیک داشته باشیم و بستر را جابه‌جا می‌کنیم، تقریبا در همه دنیا مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری شروع شده و در برخی کشورها مانند اروپا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و... این رشد بسیار سریع بوده و طی سالیان گذشته خداحافظی با شبکه مس به بلوغ رسیده و در برخی کشورها با درصد بالای ۹۰ درصد محقق شده است.

به گفته جعفرپور، امروز نسبت اجرای پروژه سواپ با نسبت توسعه‌یافتگی و رشد تکنولوژیکی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.

وی ادامه داد: پروژه سواپ یک پروژه مربوط به مخابرات نیست، بلکه یک کلان‌پروژه ملی است که نیاز به ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد و تحت مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با راهبری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در حال انجام است و مشکلات ارتباطی و نیازهای خانگی کاربران را حل می‌کند و بر تمام صنایع از پتروشیمی و نفت گرفته تا سایر صنایع تاثیر بالایی دارد و نه تنها در تحقق دولت الکترونیک و ابر دولت تاثیر صددرصدی خواهد داشت، بلکه با اولویت بالاتر تمام دستگاه‌های اجرایی، صنایع و شهرک‌های صنعتی و کسب‌و ‌کارها را به فیبر نوری متصل می‌کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: به ازای هر ۱۰ درصد رشد ارتباطات و اینترنت ثابت ۱.۵ درصد به GDP کشور اضافه می‌شود و با اجرای این پروژه سهم ۱۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP محقق خواهد شد.

جعفرپور در مورد اشتغال‌زایی پروژه سواپ، گفت: به ازای هر یک میلیون اتصال ۱۰ هزار شغل به صورت مستقیم و ۳۰ هزار شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد شد و به ویژه در کسب‌وکارهای اینترنتی اشتغا‌زایی بیشتری اتفاق می‌افتد.

قیمت اینترنت باید افزایش یابد

مدیرعامل شرکت مخابرات با اشاره به نیاز بالای کشور به شبکه فیبر نوری گفت: با توجه به بیش از ۲۰ میلیون مشترک مخابراتی، توسعه این شبکه یک نیاز واقعی است و خوشبختانه با رویکرد جدید وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات، شاهد شتاب در توسعه فیبرنوری در کشور هستیم.

به گفته جعفرپور، امروز بیش از ۸۰ درصد ترافیک اینترنت کشور از طریق شبکه موبایل به مردم ارائه می‌شود، در حالی که شبکه‌های بی‌سیم به‌طور ذاتی با محدودیت‌هایی روبرو هستند. رشد سرویس‌های ویدئویی و مبتنی بر هوش مصنوعی باعث افزایش تقاضا برای پهنای باند شده و شبکه فعلی پاسخگوی این نیاز نیست.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت شبکه موبایل تقریبا به ۱۰۰ درصد رسیده و در ساعات پیک، کیفیت سرویس به‌شدت کاهش می‌یابد؛ چراکه تعداد کاربران هم‌زمان بالا می‌رود و شبکه دیگر پاسخگو نیست.

وی در توضیح وضعیت شبکه ثابت کشور نیز گفت: در حال حاضر در شعاع هر ۴ کیلومتر، یک مرکز مخابراتی وجود دارد. مشترکانی که فاصله کمتری از این مراکز دارند، کیفیت بهتری دریافت می‌کنند اما هرچه فاصله بیشتر شود، کیفیت ارتباط کاهش می‌یابد. متأسفانه کیفیت ارتباطات در کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به فرسودگی زیرساخت‌های مسی کشور گفت: شبکه سیم مسی پس از دهه‌ها بهره‌برداری، دچار فرسودگی و افت کیفیت شده و ادامه توسعه آن دیگر مقرون به‌صرفه نیست. در مقابل، شبکه فیبرنوری (FTTH) امکان ارائه سرعت‌هایی تا هزار مگابیت بر ثانیه را دارد و اجرای آن در کشور آغاز شده است.

وی ادامه داد: پیش‌تر برای اجرای کابل‌کشی داخلی ساختمان‌ها هزینه از مشترک دریافت می‌شد، اما اکنون در پروژه سواپ این هزینه حذف شده و اتصال ساختمان‌ها و مشترکان به شبکه فیبر نوری به‌صورت کاملا رایگان انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این پروژه با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری شرکت مخابرات ایران کلید خورده است، گفت: اپراتورها نگران پیشرفت تکنولوژی نباشند زیرا ما کسب و کار آنها را گارانتی می‌کنیم که متضرر نشوند و در همکاری با آنها کسب و کار آنها توسعه نیز خواهد یافت.

جعفرپور در مورد تعرفه اینترنت نیز گفت: قیمت اینترنت با توجه به تورم عمومی کشور تغییری نداشته است. قیمت اینترنت باید افزایش پیدا کند، ولی کیفیت آن نیز افزایش یابد. کیفیت کنونی اینترنت، کیفیت مناسبی نیست. اگر کیفیت افزایش پیدا کرد و فیبر نوری اجرا شد و بار از شبکه موبایل برداشته شد، تعرفه نیز باید افزایش یابد.

تلفن و اینترنت در زمان اجرای فیبر نوری قطع نخواهد شد

در ادامه، حسن کریمی، معاون شبکه شرکت مخابرات ایران در مورد نحوه اجرای پروژه فیبر نوری، گفت: برنامه ما یک برنامه بسیار بزرگ و جسورانه است که به دلایل مختلف از امروز آغاز شده است.

وی افزود: در این پروژه ما از هر کوچه و هر خیابان آغاز می‌کنیم. در طول اجرای این پروژه، مردم کوچک‌ترین قطعی را تحمل نخواهند کرد. ما فیبر نوری را در کنار کابل مسی رد می‌کنیم و به درب منازل می‌رسانیم و سپس به داخل واحدها می‌رسیم و روی مودم مشترکان سرویس را ارائه می‌دهیم و تا اینجا هیچ قطعی را روی تلفن نداریم.

معاون شبکه شرکت مخابرات ایران گفت: مشترکانی که در زمان اتصال داخل واحد فیبر نوری در منازل حضور ندارند، نگران نباشند زیرا بلافاصله بعد از حضور آنها در منزل اتصال فیبر نوری در داخل منزل برای آنها انجام خواهد شد.

وی افزود: هم‌زمان با اتصال فیبر نوری، ارتباط اینترنتی مردم نیز برقرار خواهد شد.

خبر در حال تکمیل می باشد...