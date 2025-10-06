در نشست خبری شرکت مخابرات ایران مطرح شد؛
سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری در پروژه فیبر نوری/ اتصال مشترکان رایگان است
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به آغاز پروژه عظیم فیبر نوری در سراسر کشور و رایگان بودن اتصال مشترکان به این پروژه، از سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری شرکت مخابرات ایران در پروژه فیبر نوری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست خبری که در مورد پروژه مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری برگزار شد، گفت: این پروژه بزرگترین پروژه تاریخ ICT کشور خواهد بود و تاثیری که این صنعت روی سایر صنایع خواهد گذاشت، تاثیر بزرگی است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به تاریخچه راهاندازی شبکه مسی در ارتباطات، گفت: از سال ۱۳۰۳ که توسعه کابل مسی در کشور شروع شد و ارتباطات تلفنی روی کابل مسی ارائه و فراگیر شد و مردم توانستند از سوئیچهای مکانیکی و آنالوگ تلفن و سپس سوئیچ دیجیتال روی کابل مسی استفاده کنند، این فرایند در کشور ما ۱۰۰ سال طول کشید.
وی ادامه داد: امروز که ما میخواهیم مهاجرت تکنولوژیک داشته باشیم و بستر را جابهجا میکنیم، تقریبا در همه دنیا مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری شروع شده و در برخی کشورها مانند اروپا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و... این رشد بسیار سریع بوده و طی سالیان گذشته خداحافظی با شبکه مس به بلوغ رسیده و در برخی کشورها با درصد بالای ۹۰ درصد محقق شده است.
به گفته جعفرپور، امروز نسبت اجرای پروژه سواپ با نسبت توسعهیافتگی و رشد تکنولوژیکی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.
وی ادامه داد: پروژه سواپ یک پروژه مربوط به مخابرات نیست، بلکه یک کلانپروژه ملی است که نیاز به ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد و تحت مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با راهبری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در حال انجام است و مشکلات ارتباطی و نیازهای خانگی کاربران را حل میکند و بر تمام صنایع از پتروشیمی و نفت گرفته تا سایر صنایع تاثیر بالایی دارد و نه تنها در تحقق دولت الکترونیک و ابر دولت تاثیر صددرصدی خواهد داشت، بلکه با اولویت بالاتر تمام دستگاههای اجرایی، صنایع و شهرکهای صنعتی و کسبو کارها را به فیبر نوری متصل میکند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: به ازای هر ۱۰ درصد رشد ارتباطات و اینترنت ثابت ۱.۵ درصد به GDP کشور اضافه میشود و با اجرای این پروژه سهم ۱۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP محقق خواهد شد.
جعفرپور در مورد اشتغالزایی پروژه سواپ، گفت: به ازای هر یک میلیون اتصال ۱۰ هزار شغل به صورت مستقیم و ۳۰ هزار شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد شد و به ویژه در کسبوکارهای اینترنتی اشتغازایی بیشتری اتفاق میافتد.