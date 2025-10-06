خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش تولید نفت نیجریه

افزایش تولید نفت نیجریه
کد خبر : 1696344
لینک کوتاه کپی شد.

نیجریه با اصلاحات قانونی و جذب سرمایه‌، تولید نفت خام و تعداد دکل‌های حفاری خود را به بالاترین سطح در چند سال اخیر رسانده است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، نیجریه با اجرای اصلاحات در بخش انرژی، تولید روزانه نفت خام خود را به محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه و تعداد دکل‌های حفاری فعال را از ۳۱ دکل در ژانویه به ۵۰ دکل در ژوئیه امسال رسانده است؛ تحولی که در پی آزادسازی سرمایه‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها به شرکت‌های داخلی رخ داده است.

سناتور هاینکن لوکپوبیری، وزیر نفت نیجریه، در سخنرانی اصلی خود در هفته انرژی آفریقا در کیپ‌تاون که به نمایندگی از بولا تینوبو، رئیس‌جمهوری نیجریه، ایراد شد، اعلام کرد طرح افزایش تولید یک میلیون بشکه از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده و سبب بهبود قابل‌توجهی در بخش بالادستی شده است.

وی با اشاره به قانون صنعت نفت به‌عنوان اصلاحی کلیدی، گفت که این قانون محیطی شفاف و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و نیجریه را آماده برای تجارت ساخته است.

وزیر تأکید کرد: آنچه نیجریه را اکنون متفاوت می‌کند، تحول قانونی، نظارتی، مالی و ساختاری است که در حال اجراست.

لوکپوبیری افزود: واگذاری‌های اخیر دارایی‌ها از سوی شرکت‌های نفتی خارجی به تصمیم‌گیری‌های نهایی برای سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منجر شده و حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز به تولید ملی افزوده است.

وی گفت: اینها فقط انتقال دارایی نیستند، بلکه انتقال اعتماد، توانایی و مالکیت هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی